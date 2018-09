„Wandernde“ Vollsperrung

Weikersheim.Baustelle für einen Kreisverkehr an der nördlichen Kepler-Allee: Aktuell ist die Durchfahrt an der Weikersheimer Nordostspange voll gesperrt. Die Zufahrt zu den Gewerbebetrieben an der Schäftersheimer Straße ist weiter möglich, dort verläuft auch die Umleitung Richtung Laukhuff-Straße. Ab 7. Oktober wird diese dann voll gesperrt – weil dann mit der Zufahrt zum künftigen Lidl-Bau (ehemaliges Stadthallen-Gelände) begonnen wird. Der Planetenwegkreisel ist dann fertig und wieder befahrbar. mrz

