Was ist vor der Gaststätte passiert?

Niederstetten.Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat in der Nacht zum Samstag gegen 2.30 Uhr die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung aufgenommen.

Ein Beteiligter der Auseinandersetzungen in einer Gaststätte in der Niederstettener Hauptstraße, musste in eine Spezialklinik gebracht werden. In der Gaststätte soll es während des Konsums von alkoholischen Getränken zwischen vier Personen zum Streit gekommen sein. Der Streit soll insbesondere kurz vor dem Verlassen des Clubs seinen Höhepunkt gefunden haben. Was dann außerhalb auf der Straße passierte, kann derzeit noch nicht zweifelsfrei rekonstruiert werden. Einer der Beteiligten fiel jedoch kurze Zeit später stark blutend durch die Gaststättentür zurück in die Gaststätte. Die Polizei Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die Angaben über den Vorfall vor der Gaststätte machen können.