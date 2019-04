Wein, Natur und Kultur verbunden

Laudenbach.Die Laudenbacher Weinerlebniswanderung am morgigen Sonntag bietet die Gelegenheit Wein, Natur und Kultur gemeinsam mit netten Leuten kennen zu lernen.

Bei der geführten Wanderung probieren die Teilnehmer die Weine der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim an schön gelegenen Aussichtspunkten und erfahren dabei Wissenswertes rund um Wein, Natur und Kultur. Treffpunkt ist morgen der Eingang zum Julius-Echter-Keller in Laudenbach. Von hier startet man von 13 bis 14.30 Uhr gruppenweise mit einheimischen Führern. Am Start der Tour erwirbt jeder Teilnehmer ein Probierglas mit Transportbeutel sowie ein Gutscheinheft für fünf Proben und ein zünftiges Winzervesper im Julius- Echter-Keller zum Abschluss. Die Strecke führt im lieblichen Vorbachtal über den Steinriegelweg nach Haagen, dem neuen Aussichtspavillon und zurück nach Laudenbach. Die Streckenlänge beträgt rund sechs Kilometer. Eine vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich und kann bei der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim, Telefon 07931/90600 oder bei Andrea Büttner, Telefon 07934/3515 erfolgen. pml

