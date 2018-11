Weitere Bauten dringend verhindern

Unter dem Datum 25. Oktober 2018 brachte die örtliche Presse meinen offenen Brief an OB Glatthaar und die Mitglieder des Bad Mergentheimer Stadtrates. Antwort habe ich bis heute nicht erhalten – Schweigen – Ignoranz pur. Dabei geht es um die Zukunft von Bad Mergentheim. Oder war die Antwort der Bericht von 10. November 2018 über die Sitzung des „Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft“ über den Teilflächennutzungsplanes für Konzentrationszonen für Windkraftanlagen?

Viel Wind um nichts? Halt. Nur noch eine Fläche bei Althausen kommt in Frage. Dabei war diese Fläche schon mal befreit, nicht zuletzt weil die Bürgerinitiative von Althausen/Apfelbach Fotos lieferte, die den Schutz der Arten (Milan usw.), vorrangig zeigten. An alle Verantwortlichen appeliere ich, nun endlich mal die derartige Haltung aufzugeben und jegliche Windräder im „Lieblichen Taubertal“ zu verhindern. Dies betrifft auch die Solaranlagen auf dem Boden oder die plötzlich auftretenden Freiflächen in der Landschaft. Fakt ist doch: Am 31. Dezember 2017 waren im Main-Tauber-Kreis 132 Windräder in Betrieb. Weitere waren geplant, mittlerweile sind die auch in Betrieb. Andere Kreise, insbesondere die Stadtkreise, haben nach wie vor „0“ gebaut.

Deswegen haben wir das absolute Recht zu verlangen, dass wir im Raum Bad Mergentheim eine windkraftfreie Zone haben wollen.

Tatsache ist, darüber wird auch nicht geredet, der Bau von jedem Windrad vernichtet Eigentum von Bürgern. Wenn diese in der Nähe von Wohnhäusern, Immobilien jeglicher Art, auch Grundstück usw. besitzen, verlieren die Bürger bis zu 50 Prozent, die Wertstellung geht kaputt. Die „Grünen“ sollten auch mal begreifen (ihre Vorfahren handelten noch danach), dass die Natur absolute Vorfahrt hat. Paradox ist doch, wenn wir wie verrückt Strom erzeugen, den wir gar nicht speichern können und daher verschenken müssen, sonst fliegt in der Bundesrepublik Deutschland die ganze Technik in die Luft. Hans-Peter Fernkorn hat den Durchblick – hoffentlich bleibt er nicht allein, mehr als genug haben wir falsche Spargel bei uns. Das Haltesignal steht auf Rot!

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.11.2018