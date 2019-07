Weitsichtig und innovativ

„Federspiel“ gastieren am 1. August in Niedernhall. © Kultursommer

Niedernhall.Im Rahmen des Hohenloher Kultursommers findet am Donnerstag, 1. August, um 19 Uhr im Kelterhof Niedernhall ein Konzert mit dem Ensemble „Federspiel“ statt. Federspiel ist die Bezeichnung für Wachauer Weine des Verbandes Vinea Wachau Nobilis Districtus. Spaziert man durch die Weinbergterrassen der Wachau, wähnt man sich auf Grund der nahezu mediterranen Hitze oft viel weiter südlich.

Von dort aus – musikalisch und biografisch verwurzelt – projizieren sich die sieben jungen Musiker des Ensembles „Federspiel“ in die musikalische Welt, und passen demnach wunderbar in die Weinregion Hohenlohe.

Beim Hohenloher Kultursommer mischen sich am 1. August Trompeten, Posaunen und Tuba feinsinnig mit dem Klang der Klarinette, aber auch einmal mit Zithertönen und natürlich Gesangseinlagen. Mit künstlerischer Weitsicht und innovativem Klang entführt das österreichische Septett in skandinavische Sagenwelten, ins Metropolitan Museum, auf filigrane Ballettbühnen und erdige Tanzböden.

Bei Regenwetter findet das Konzert in der Kelter statt. Karten und weitere Infos bei der Geschäftsstelle in Künzelsau, Telefon 07940/18-348, ggf. an der Abendkasse oder im Internet: www.hohenloher-kultursommer.de oder www.reservix.de

