Wenn sich Himmel und Erde berühren

Niederstetten.Aus dem Feuerwehrhaus, das die Vorbachtaler Musikanten seit jeher als Proberaum nutzen, dringt Blasmusik: zuerst ganz besinnlich und zurückhaltend, im nächsten Moment auf einmal galoppierend, mächtig und heiter, dann wieder feierlich und majestätisch.

Wer genau hinhört, dem wird schnell klar: es sind Advents- und Weihnachtslieder, die aus den offenen Fenstern des Proberaums ins Städtchen hinein schweben.

Die Vorbereitungen für die Konzerte der Vorbachtaler Musikanten laufen aktuell auf Hochtouren. Gleich zweimal veranstaltet der Niederstettener Musikverein sein Jahreskonzert am Wochenende des dritten Advents und tut das nicht allein.

Gemeinsam mit dem Liederkranz 1841 Niederstetten unter Leitung von Edith Wolff erarbeiten sich die Vorbachtaler Musikanten in diesen Wochen einen musikalischen Leckerbissen.

Buntes Programm

Dirigent Klaus Martens hat dabei ein ganz unterschiedliches Programm zusammengestellt. Neben besinnlicheren Meditationen und traditionellen Weihnachtsklassikern, die zum Mitsingen anregen, wird der Bogen über moderne und ansprechend arrangierte Kirchenlieder bis hin zu anspruchsvoller Konzertmusik gespannt.

Ganz gegensätzlich sind die Beiträge, deren Einklang sich auch im Motto wiederfindet, unter das die Veranstalter ihre Jahreskonzerte stellen: „Himmel und Erde berühren“. Dabei werden Blaskapelle und Chor sowohl einzeln als auch gemeinsam zu hören sein. Es ist ein Gänsehauterlebnis, wenn nahezu 80 Musiker gemeinsam ihre Instrumente – und damit ist auch die Stimme gemeint – in den Kirchen zum Erklingen bringen.

Neben den musikalischen Beiträgen werden besinnliche Texte die Abende untermalen. Was die Konzerte in diesem Jahr so besonders macht, ist der Abschied des langjährigen Dirigenten Klaus Martens. Nach 14 Jahren ist es sein eigener Entschluss, den Vorbachtalern „Adieu“ zu sagen – zumindest als Dirigent.

Aus dem aktiven Kapellenleben dringen Kommentare wie: „S hat doch grod alles sou schä basst“. Doch gerade deshalb sei der Aussage von Klaus Martens zufolge genau jetzt der beste Zeitpunkt für einen Abschied. Beginn am Samstag, 15. Dezember ist um 19 Uhr in der Trinitatiskirche Pfitzingen und am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Jakobskirche Niederstetten – Einlass jeweils eine halbe Stunde vorher.

Der Eintritt ist wie immer frei, Spenden sind gerne gesehen. Es ist zweifelsfrei viel geboten, wenn die Vorbachtaler Musikanten und der Liederkranz 1841 Niederstetten gemeinsam mit dem Publikum Himmel und Erde berühren. mad

