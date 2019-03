Wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllt

Kleintierzüchter erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung der Kleintierzüchtervereine im Kreisverband Crailsheim-Bad Mergentheim hervorgehoben.

Blaufelden. Die Jahreshauptversammlung des Kreisverbands der Kleintierzüchtervereine Crailsheim- Bad Mergentheim fand im Spektrum in Blaufelden statt. Kreisvorsitzende Petra Heiß stellte bei der Begrüßung fest, dass die Anwesenheit von Bürgermeisterin Petra Weber eine Geste der Wertschätzung für das Hobby „Kleintierzucht“ sei. Es beweise, dass die Kleintierzüchter in den Kommunen ernst- und wahrgenommen würden.

In den ersten beiden Jahren ihrer Amtszeit, so die Vorsitzende zu Beginn ihres Berichtes, habe sie das Gefühl gehabt, dass der Vorstand zu einem homogenen Team geworden sei, das vertrauensvoll zusammenarbeite. Dieser Umstand sei für sie natürlich sehr hilfreich gewesen. Die Delegierten der Vereine sahen dies ebenso; deshalb wurde die gesamte Vorstandsriege bei den von der Bürgermeisterin geleiteten Wahlen jeweils einstimmig ihn ihren Ämtern bestätigt, womit eine kontinuierliche Weiterarbeit im Kreisverband gewährleistet ist.

Das ihr mit der erneuten Wahl entgegengebrachte Vertrauen sei für sie Motivation, so Petra Heiß, sich nun wieder mit ganzer Kraft in die Arbeit zu stürzen. Mit Vorstandskollegen habe sie alle wichtigen Sitzungen und Tagungen auf Kreis- und Landesebene besucht, was so auch im neuen Jahr erfolge. In diesem Zusammenhang erwähnte die Vorsitzende den gelungenen Kreisausflug an den Blautopf mit der Besichtigung einer Zuchtanlage.

Beeindruckende Vielzahl

Petra Heiß ging auch auf die allgemeine Lage der Kleintierzüchter ein. Besonders im ländlichen Raum spielten die Kleintierzuchtvereine noch eine wichtige gesellschaftliche Rolle. Beeindruckend sei die Vielzahl der Rassen und Tiere, die dort als kulturelles Erbe von den Züchtern in den Vereinen gehegt und gepflegt werden. Beeindruckend auch die Zahlen an Rassen und Farbanschlägen, die aus den Rasseverbänden vorliegen, der überwiegend auch in Baden-Württemberg gezüchteten Tiere. Mit 1100 Rassen und 8000 Farbschlägen in der Rassegeflügelzucht, davon im BDRG 47 Groß- und Wassergeflügel, 113 Hühner, 109 Zwerghühner, 392 Tauben und 443 Ziergeflügel, sowie ca. 400 Rassen und Farbtypen in der Rassekaninchenzucht, werden die genetische Vielfalt und die Biodiversität in der Kleintierzucht überzeugend ausgedrückt. Viele der gehaltenen Tiere seien zum Teil vom Aussterben bedrohte Rassen, somit leisten die Züchter einen wichtigen Beitrag zum Erhalt von Rassen.

Auf die vom Kreis-, Landes- und Bundesverband (BDRG) vergebenen Ehrungen könne man sehr stolz sein. Dies bestätigten auch eindrucksvoll die Berichte der Zuchtwarte für Ziergeflügel (Marc Clapier), Kaninchen (Hermann Groß), Tauben (Helmut Plank) und Geflügel (Gerold Kellermann). Für die zahlreichen Zuchterfolge auf den verschiedenen Verbandsebenen, bei regionalen und Bundesweiten Ausstellungen, brachten die Züchter des Kreisverbandes jede Menge Preise mit nach Hause. Allen voran Karl-Heinz Krenauer, der für seine Zuchterfolge (Große Hühner) mit der Bundesmedaille und der Landesverbandsmedaille ausgezeichnet wurde.

Aktive Jugend

Für den verhinderten erster Jugendleiter Joachim Stapf verlas Stellvertreter Andreas Bauer den Bericht aus dem Bereich der Kreisjugend. Die Kreisjugend habe wieder sehr viele Aktionen unternommen, was für eine intakte und lebendige Gemeinschaft der Nachwuchszüchter spreche. Dies konnte natürlich nur deshalb gelingen, weil man stets mit der großen Unterstützung des Kreisverbandes rechnen durfte.

Zuchterfolge

Besonders stolz sei man auf die großartigen Zuchterfolge der Jungen und Mädchen bis hoch auf Landesebene. Dies zeige, mit wie viel Interesse, Verantwortung und auch Ehrgeiz der Züchternachwuchs des Kreises das Hobby „Kleintierzucht“ betreibt. Er freue sich für seine Schützlinge, so Andreas Bauer am Ende seiner Ausführungen, dass man im Kreisvorstand erkannt habe, dass die Jugend die Garantie für den Fortbestand der Kleintierzucht sei.

Auf den Bericht von Schriftführer Helmut Rupp wurde verzichtet, er lag der Versammlung schriftlich vor. Das Schiedsgericht, so Thomas Hornung, wurde nicht in Anspruch genommen, was eindeutig für die züchterische Disziplin der Züchter spricht. Laut Kassier Roland Hachtel- Müller schloss man mit einem leichten Minus ab, das sich durch einige notwendig gewordene Anschaffungen erklärt. Für die Kassenprüfer bescheinigte Edgar Weber dem Kassier eine vorbildliche Buch- und Kassenführung, womit er Entlastung vorschlage. Diese, beantragt durch Bürgermeisterin Petra Weber, wurde einstimmig erteilt.

„Tolles Hobby“

Petra Weber würdigte die von den Kleintierzüchtern geleistete bemerkenswerte züchterische Arbeit. Sie habe anhand der Berichte gehört, wie verantwortungsvoll und mit wie viel Liebe die Züchter in den Vereinen ihr tolles Hobby pflegen, und so nebenbei auch noch etwas für die Erhaltung seltener Rassen tun.

Wenn man sich die Situation auf dem Gebiet der gesamten Tierwelt betrachte, komme den Kleintierzüchtern eine nicht zu unterschätzende pädagogisch wertvolle Funktion zu, die von der Allgemeinheit nicht immer erkannt werde. Die Kleintierzüchter vermitteln Kindern und Jugendlichen einen natürlichen Umgang mit Tieren, auch im Sinne von Hege, Pflege und Verantwortung.

Die folgenden Wahlen brachten keine Veränderungen im Vorstand, so dass für eine kontinuierliche Weiterarbeit gesorgt ist.

Nach den zahlreichen Ehrungen und Auszeichnungen für Verdienste und Zuchterfolge ging die Vorsitzende kurz auf die Kreisschau 2108 ein, die erfreulicherweise bis zu 25 Prozent mit Tieren der Nachwuchszüchter bestückt worden war. Nach dem Motto: „Viele Hände – schnelles Ende“, klappten Auf- und Abbau bestens. Die Planungen für die diesjährige Kreisschau laufen bereits, sie wird in der Markthalle Blaufelden stattfinden.

In ihren Schlussworten, verbunden mit einem Dank an den gesamten Vorstand und an alle, die in irgendeiner Weise im Kreisverband mitgeholfen haben, beschloss Petra Heiß die harmonisch verlaufene Jahreshauptversammlung.

