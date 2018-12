Wer noch immer nicht weihnachtlich gestimmt ist, hätte sich aufmachen und über den Niederstettener Weihnachtsmarkt schlendern sollen.

Dass unser Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder ganz entzückend war, dass ich mich nicht sattsehen konnte an den Märchenbildern, der lebensgroßen Krippe, der Dampfeisenbahn im Schneewittchenwald, den weihnachtlich geschmückten Häuschen, der „märchenhaften“ Scheune, ist mir auch in diesem Jahr – trotz des merkwürdigen Wetters – deutlich geworden und hat mir das Herz erwärmt. Und mir ist diesmal etwas ganz Wesentliches aufgegangen: Unser Niederstettener Weihnachtsmarkt ist zwar auch ein Markt, aber hier liegt die Betonung und Bedeutung auf „Weihnacht“, das ist das Besondere: hier weiß man noch um das Weihnachtsfest, um den Sinn der Weihnacht, der Heiligen Nacht, und das freut mich riesig.

Ich danke allen von Herzen, die viele Stunden für unseren Niederstettener Weihnachtsmarkt fleißig gearbeitet haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.12.2018