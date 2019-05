Winzer locken wieder auf’s Weinfest

Das Röttinger Weinfest hat Tradition. Seit 1975 kommen dessen Gäste zusammen, um gemeinsam edle Tropfen zu verkosten. Dafür lassen sich die Winzer auch dieses Jahr allerhand einfallen.

Röttingen. Unter dem Motto „Weinfest in der Europastadt“ dreht sich seit 1975 am Pfingstwochenende – in diesem Jahr vom 7. bis 10. Juni – wieder alles um den edlen Rebensaft.

Abheben durch Originalität

Dass sich das Weinfest Jahr für Jahr durch seine originelle Art abhebt, dafür sind die Röttinger bekannt.

Mit den vollmundigen kräftigen Weinen aus der Lage Feuerstein lässt sich sowohl vor dem barocken Rathaus, als auch in den Winzerhöfen gut „schöppeln“. Die Röttinger Winzer wollen neben dem reichhaltigen Weinangebot, vom Silvaner bis zum Tauberschwarz, aber auch mit kulinarischen Spezialitäten aus Franken und europäischen Ländern ihre Gäste an den verschiedenen Stationen verwöhnen.

Tolles Unterhaltungsprogramm

Dazu gesellt sich ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Als einen Augenschmaus auf dem Weinfest stellt sich der Besuch der Weinprinzessinnen am Sonntag, ab 14 Uhr dar, nachdem die amtierende Röttinger Hoheit „Anna I“ ihre Kolleginnen aus der Region auf dem Marktplatz begrüßt hat.

Neuheiten im Programm

Zum weiteren Rahmenprogramm gehören neben dem Seniorennachmittag erstmals in der Bäckerei und Konditorei & Café Roth am Freitag, ab 14 Uhr, eine Weinbergswanderung am Samstag, 15.30 Uhr (Treffpunkt Parkplatz am Jakobsturm) und der bekannte Flohmarkt sowohl am Sonntag als auch am Montag um jeweils 11 Uhr. Der krönende Abschluss folgt am Montag um 14 Uhr mit dem Buttenlauf am Kirchplatz. Musikunterhaltung gehört sowohl am Marktplatz als auch in verschiedenen Winzerhöfen mit dazu. Der Festbetrieb selbst beginnt am Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr, am Sonntag steht noch eine Festspiel-Matinee um 11 Uhr im Gewölbekeller auf dem Programm. Vier fröhliche Tage warten also wieder auf die Besucher, die gerne in urigen Scheunen, Vinotheken, Weinlauben oder auf Sonnenterassen schöppeln und sich bei einem bunten Rahmenprogramm kulinarisch verwöhnen lassen wollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019