„Wir wollen ein Begegnungsort werden“

Eine Begegnungsstätte, ein Treffpunkt, wo man bei einem Kaffee mit Menschen ins Gespräch kommen kann, das will die „Mediothek“ in Zukunft sein. In diesem Jahr wird sie 25 Jahre alt.

Niederstetten. Brigitte Mohr ist ab 1. April neue Leiterin der „Mediothek“, der Niederstettener Bücherei im „Kult“. Kulturamtsleiter Norbert Bach, der diese Aufgabe in den letzten 25 Jahren ausgefüllt hat,

...