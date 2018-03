Wirklich „Bessere Zeiten“?

Anzeige

Bad Windsheim.Mit Bravour und kälteerprobt hat das Freilandtheater Bad Windsheim seine achte Winterspielzeit abgeschlossen und startet mit den Vorbereitungen für den Sommer. Ab sofort werden Reservierungen und Kartenbestellungen für die Sommerproduktion „Bessere Zeiten“ von Christian Laubert erhältlich sein. Die Musik steuert Walter Kiesbauer bei.

Sommer 1959. Helmut Mergenthaler ist nicht begeistert, als seine verflossene Liebe Richard in Schaffenrath auftaucht und sein sorgsam aufgebautes Leben einzureißen droht. In Zeiten des Paragraphen 175 und der bleiernen Moral kommt es für ihn nicht in Frage, sich zu bekennen – und so wird Richard zur tickenden Zeitbombe, denn der will von Helmuts Angst nichts wissen und drängt darauf, dass er endlich zu ihrer Liebe steht. Nun muss Helmut nicht nur Richard unter Kontrolle halten, sondern auch die immer deutlicher werdenden Anträge der hübschen Anita abwehren. Als dann auch noch ein neuer Pfarrer nach Schaffenrath kommt, der in der frankischen Gemeinde hart durchgreifen will, spitzt sich die Situation zu. Einzig die Jugendlichen im Dorf, die nicht nur mit ihren Mopeds jede Menge Staub aufwirbeln, scheinen nun auf der Seite von Helmut und Richard zu stehen.

„Bessere Zeiten“ erzählt von Wirtschaftswunder und Neuanfang zwischen Angepasstheit und Rebellion, zwischen Traktor, Goggomobil und knatterndem Moped, zwischen Kittelschürze und Petticoat, Blasmusik und Rock’n’Roll - und der Suche nach individueller Freiheit und Selbstbestimmung. Spielort: Auf dem Gelände des Frankischen Freilandmuseums Bad Windsheim. Aufführungstermine zwischen Donnerstag, 28. Juni und Samstag, 18. August. Mittwoch bis Samstag, im August auch Dienstag, immer um 20.30 Uhr. Karten sind erhältlich unter Telefon 09106/924447, per Mail unter karten@freilandtheater.de oder online unter www.freilandtheater.de/ticket