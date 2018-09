Wissenschaft, Kunst und Theologie

Rothenburg.Das zehnte Kunstsymposium der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) am Dienstag, 23. Oktober in der Tagungsstätte Wildbad beschäftigt sich mit dem Thema „Transformation“. Fachreferenten beleuchten das Tagungsthema in Vorträgen und Diskussionsrunden aus naturwissenschaftlicher, kunsthistorischer, künstlerischer und theologischer Sicht.

Das Kunstsymposium im Wildbad Rothenburg beginnt um 10 Uhr. Impulsvorträge halten um 11.30 Uhr der Bio-Ethnologe Justus Weiss, Universität Tübingen, und um 13.15 Uhr die Museologin und Kuratorin Susanne Weiß, Berlin. Fragen der Transformation aus theologischer Sicht beleuchtet ab 16 Uhr Daniel Szemerédy, Pfarrer an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Nürnberg-Langwasser. Bei einer Werkschau (ab 14 Uhr) gibt die Künstlerin Ulrike Mohr Einblick in ihren Schaffensprozess. pm

