Wolfpack-Team mit erster Niederlage vor eigener Kulisse

Nach dem Seitenwechsel häuften sich beim Wolfpack die Fehler, die mit mehreren Strafen zum Raumverlust zwangen. Noch dazu wurde ein Puntversuch an der eigenen 15-Yard-Line abgepfiffen, da die Schiedsrichter das Knie des Punters Viktor Steinhauer auf dem Boden sahen.

Die Verteidiger der Wölfe bäumten sich dagegen, doch auch sie mussten Strafe um Strafe bis Zentimeter vor die Goalline hinnehmen. Dieses Geschenk ließen sich die Gäste nicht nehmen und verwandelten zum 0:6 (Extrapunkt vergeben). Auch der nächste Drive des Wolfpack endete auf Höhe der Mittellinie mit einem Fumble. Philipp Fleckenstein und Viktor Steinhauer eroberten noch vor der Halbzeit zweimal das Angriffsrecht durch Interceptions zurück, doch die Offense blieb trotz guter Ansätze weiter glücklos.

Die Halbzeitanalyse schien Früchte zu zeigen, als die Schwarzwälder schnell wieder zum Punt gezwungen wurden und der nächste Offense-Drive des Wolfpack mit einem abschließenden Touchdownlauf von Quarterback Da´Ronte Smith über 57 Yards die erstmalige Führung brachte (7:6, Extrapunkt Danny Dorotik). Die Freude währte allerdings nicht lange, denn schon im Gegenzug gelang den Gästen ein überraschender Pass mit Touchdownlauf zum 7:12 (Zwei-Punkte-Versuch vergeben).

Bad Mergentheim gab nicht auf, wieder eroberte Kevin Marckwardt zu Beginn des letzten Viertels mit einer Interception den Ball. Doch die Offense musste erneut punten. Jetzt erhöhte die Wolfpack-Defense den Druck. Felix Habeck gelang sein zweiter Quarterback-Sack des Tages und Viktor Steinhauer eine weitere Interception, die er von der eigenen 25-Yard-Line bis an die gegnerische 40-Yard-Line trug. Jetzt drehte Adam Coronado mächtig auf. Ein Lauf über neun Yards und ein zweiter über die restlichen 31 Yards brachten dem Wolfpack die erneute Führung zum 13:12 (Snap zum Extrapunkt überworfen).

Doch die Hammers blieben gefährlich. Schon der Kick-Off-Return gelang bis an die Mittellinie. Mühsam, doch kontinuierlich arbeiteten sie sich vorwärts. Ein ausgespielter vierter Versuch bei noch sieben Yards schien erfolglos, als der aus der Not heraus selbst laufende Quarterback mit dem Knie kurz davor zu Boden ging. Dennoch erhielten sie – unter ungläubigem Staunen des Hammer-Spielers – ein erneutes First Down und blieben im Spiel.

Dermaßen motiviert, gelang ihnen zwei Versuche später ein Lauf über die Endzone zum 13:18 (Extrapunkt misslungen). Sekunden waren nur noch zu spielen und noch einmal bäumte sich die Wolfpack-Offense auf. Schnell wurde das Spielfeld überbrückt und tatsächlich gelang Smith der weite Pass auf Danny Dorotik, den dieser in sehenswertem Hechtsprung unter tosendem Applaus der Wolfpack-Fans auch fangen konnte. Doch zur Goalline fehlten Zentimeter, die Spielzeit war abgelaufen und das Spiel damit verloren.

Mit dieser erneut knappen Niederlage sind dem Wolfpack die Chancen auf einen direkten Aufstieg in die Regionalliga genommen und selbst der Relegationsplatz kann nur mit fremder Hilfe erreicht werden. Aber dennoch zeigt sich der Vorsitzende Klaus Volkert recht zufrieden: „Wir haben in dieser Saison zahlreiche Jugendspieler in das Team integrieren und lange Zeit ganz oben mithalten können. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft sind damit gestellt, auch wenn es dieses Jahr nicht zum ganz großen Coup reichen sollte.“ Die Punkte erzielten: Da Ronte Smith (6), Adam Coronado (6) und Danny Dorotik (2). Viertel-Ergebnisse: 0:0/0:6/7:6/6:6.

