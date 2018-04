Woran das eigene Herz wirklich hängt

Anzeige

Pfitzingen.Zehn Herzen aus Filz schmückten die Kanzel der Trinitatiskirche in Pfitzingen am Konfirmationssonntag der Kirchengemeinden Adolzhausen, Pfitzingen, Rüsselhausen und Vorbachzimmern.

Die Herzen waren von den Konfirmandinnen und Konfirmanden selbst gefertigt worden und die Herzen waren auch das Leitmotiv des festlichen Gottesdienstes, der vom Posaunenchor Vorbachzimmern unter der Leitung von Markus Balbach und der Instrumentalgruppe „Häckers“ unter der Leitung von Achim Striffler mitgestaltet wurde.

Die Konfirmandengruppe ging der Frage nach, woran das eigene Herz denn hänge und Pfarrerin Ina Makowe vertiefte in ihrer Predigt das Thema mit der Aussage Martin Luthers, wonach es darauf ankomme, das Herz an Gott zu „hängen“, auf den man in allen Lebenslagen vertrauen könne und dadurch Freiheit gewinne von Dingen und Menschen. hua