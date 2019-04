Workshop für Bläser geboten

Weikersheim.Das Evangelische Jugendwerk Bezirk Weikersheim (EJW) veranstaltete einen Bläserworkshop mit Hans-Ulrich Nonnenmann statt. Er studierte Schulmusik (Lehramt an Gymnasien) und Musikerziehung mit Hauptfach Posaune an den Musikhochschulen Stuttgart und Mannheim. Er war Landesposaunenwart in Bayern und ist in derselben Funktion im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg tätig. Alle zwei Jahre dirigiert er das größte Musikensemble der Welt, den Württembergischen Landesposaunentag in Ulm mit bis zu 9000 gleichzeitig musizierenden Blechbläsern. Im Schwäbischen Posaunendienst, einem Auswahlchor des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg in der Region Stuttgart, konzertiert er vorwiegend in Süddeutschland. Gleichzeitig tritt er als Herausgeber von Notenausgaben für Posaunenchöre auf. Sowohl seine Neuinstrumentationen barocker und klassischer Musikwerke, als auch neue Kompositionen finden weltweit große Beachtung. Über 35 Bläser aus den Posaunenchören des Kirchenbezirks Weikersheim nahmen an seinem Workshop teil, aus den Orten Bad Mergentheim, Archshofen, Finsterlohr, Vorbachzimmern, Elpersheim, Frauental, Schmerbach, Weikersheim und Neubronn. Mit vielen Vorschusslorbeeren war es ein Leichtes für Hans Ulrich Nonnenmann, die Teilnehmer aufs Neue für die Posaunenarbeit zu begeistern. Die Bläser wurden geschult, um sich auf ihrem Instrument und im Dirigat zu verbessern. Es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019