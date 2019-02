Workshop für Mutterkuh-Halter

Kupferzell-Eschental.Das Landratsamt Hohenlohekreis, das Landwirtschaftsamt, der Verein Hohenloher Weiderind und das Landwirtschaftsamt Ilshofen veranstalten einen Workshop für alle interessierten Mutterkuhhalter. Dieser findet am Montag, 25. Februar, um 10 Uhr im Landhotel Günzburg in Kupferzell-Eschental statt. Referieren wird Karl-Heinz Lieber, Abteilungsleiter Naturschutz vom Umweltministerium in Stuttgart, zum Thema Wolfsmanagement.

Weiter berichtet Siegbert Lamparter von der Firma Patura, wie ein wolfsicherer Weidezaun auszusehen hat. Abschließend zeigt Dr. Hans-Jürgen Seeger vom Rindergesundheitsdienst in Aulendorf die Erfolgsfaktoren einer gelungenen Kälberaufzucht.

