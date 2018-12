Würzburger Kickers zählen zu Favoriten

Niederstetten.Die E-Junioren spielen am Mittwoch, 2. Januar, beim Jako-Cup in Niederstetten ihren Sieger aus. 20 Teams werden in zwei Turnieren antreten, vormittags sind überwiegend regionale Teams am Start.

Gastgeber Niederstetten wird am Vormittag mit seinem jüngeren Jahrgang antreten und versuchen, sich in Gruppe A gegen die ältere Konkurrenz zu behaupten. Aber auch der TSV Röttingen sowie die zweiten Mannschaften des 1. FC Igersheim und der SpVgg Satteldorf wollen ins Halbfinale.

In Gruppe B ist die SGM Brettheim/Rot am See favorisiert – aber auch die SGM Gommersdorf/Krautheim dürfte eine gute Rolle spielen. Der 1. FC Igersheim 1 und die SGM Markelsheim/Elpersheim vervollständigen diese ausgeglichene Gruppe.

Das Vormittags-Turnier beginnt um 10 Uhr, die Halbfinals werden ab 12.15 Uhr ausgespielt, das Endspiel findet um 12.45 Uhr statt.

Das zweite Turnier beginnt um 13.30 Uhr mit der Partie des älteren Jahrgangs vom TV Niederstetten gegen die SGV Freiberg.

Mit dem SC Michelbach/Wald und dem FC Olympia Kirrlach als weiteren Teilnehmern ist die Gruppe A sehr ausgeglichen besetzt. In Gruppe B wollen die Würzburger Kickers als Drittligist versuchen, ihren Nachwuchs auch in dieser Altersklasse ins Finale zu führen.

Mit den beiden Sportfreunde-Teams aus Lauffen und Bühlerzell ist die Konkurrenz allerdings groß, auch der TSV Kupferzell darf nicht unterschätzt werden.

Auch die Gruppe C ist mit dem FSV Waiblingen prominent besetzt, der TSV Blaufelden und die Spielvereinigung Ansbach werden neben der Spielvereinigung Satteldorf/Gröningen I ebenfalls versuchen, die K.o.-Spiele zu erreichen, die ab 17 Uhr beginnen.

