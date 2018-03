Zeugnisse und Lebenslauf nötig

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Das baden-württembergische Landesnetzwerk „Integration durch Qualifizierung (IQ)“ bietet im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17, eine Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen an. Der nächste Termin ist Donnerstag, 8. März. Eine vorherige Terminvereinbarung ist notwendig. Das Beratungsangebot richtet sich an alle Personen, die außerhalb von Deutschland eine Berufsausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben und diese Qualifikation anerkennen lassen wollen. Zur Beratung sollen übersetzte Zeugnisse und ein Lebenslauf mitgebracht werden. Die Beratung wird von der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Stuttgart (AWO Stuttgart) durchgeführt und ist kostenfrei.

Anmeldung montags und dienstags jeweils von 9.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr unter Telefon 0711/2106180 möglich. Weitere Informationen unter www.netzwerk-iq-bw.de. pm