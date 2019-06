Niederstetten.Zu tief ins Glas geschaut hatte am Montag um zirka 18.30 Uhr der 68-jährige Fahrer eines Hyundais. Er befuhr die Schrozberger Straße in Niederstetten in Fahrtrichtung der Landesstraße. Beim Einfahren in die Straße missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden Mazdas einer 29-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, so dass Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17 000 Euro entstand. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten bei dem 68-Jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,8 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein musste er auch gleich an die Beamten aushändigen. Mit einer Anzeige und einem Fahrverbot muss er nun rechnen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019