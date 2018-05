Zuletzt Riesenerfolg beim „Genießermarkt“

Anzeige

Künzelsau.„Gonzo“, der bekannteste Künzelsauer Rock- und Popmusiker, ist gestorben, das berichtet das dortige Nachrichtenportal „Gschwätz.de“. „Er war noch so jung und hatte noch so viele Pläne.“ Nun habe sein Leben ein jähes Ende gefunden.

Josip „Gonzo“ Krolo starb mit nur 47 Jahren am Donnerstagabend, 3. Mai. Seine Mutter sagte gegenüber „Gschwätz“, dass ihr Sohn an einer Herzkrankheit gestorben sei. Gonzo hätte aktuell ein Konzert im Wildpark in Bad Mergentheim zu spielen gehabt. Dort war er mit seiner Band „Gonzo’N’Friends“ bei der „Spätschicht“ ein Garant für ein ausverkauftes Haus.

Der Musiker aus Künzelsau hinterlässt nach Angaben des Nachrichtenportals eine 20-jährige Tochter. Zuletzt war der Sänger in der Region mit seiner Band beim Niederstettener Genießermarkt vor einem restlos begeisterten Abend-Publikum aufgetreten.