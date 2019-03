Zur Sterneküche ein eigener Spitzenwein

Die Idee kommt aus Ailringen. Das Konzept und die Grundzutaten sind französisch. Doch die Reben sind in Württemberg gewachsen: Das „Amtshaus“ hat eine eigene Rotwein-Cuvée kreiert.

Ailringen. Wenn Restaurants ihren eigenen Hauswein ausbauen, dann ist schon das eher ungewöhnlich. Wenn hochwertige Weinsorten zu einem neuen Spitzenwein vermählt werden, kann das schon hohe Keller-Kunst sein. Einen noch mutigeren wie selbstbewussten Schritt weiter geht der Weinexperte und Restaurantleiter des Ailringer Top-Restaurants „Amtshaus“, Jürgen Alt. Klar: Zur Sterneküche von Sebastian Wiese muss es „weintechnisch“ auch etwas ganz Besonderes sein. Ein Amtshaus-Hauswein? „Bester Wein des Hauses“ ist sicher die angemessenere Bezeichnung.

„2017 haben wir unsere erste Weißwein-Cuvée hergestellt“, erzählt Alt. „Da lag es natürlich nahe, auch eine tolle Rotwein-Cuvée zu machen.“ Mit Björn Schilling, dem leitenden Weinausbau-Experten des renommierten gräflich Neipperg’schen Weinguts in Schwaigern, ist Jürgen Alt seit langem befreundet. Schilling brachte Fassproben mit nach Ailringen – die beiden begannen zu experimentieren. Alt hatte seine Vorstellungen vom Ergebnis: „Es sollte etwas Besonderes sein – nach dem Vorbild des Domaine de Trevallon“. Dieser Wein rangiert in der Spitzengruppe der „Parker-Prämierungen“, das Ziel war also hoch gesteckt.

Ungewöhnlich ist dabei die auch Herkunft der Grund-Weine. Die Rebsorten Syrah und Cabernet Sauvignon stammen aus Frankreich, werden im traditionsreichen Weingut Graf Neipperg aber auf württembergischem Boden angebaut und dort wiederum „französisch“ weiterverarbeitet. Mit den dortigen Verfahren hat das deutsche Weingut bereits viel Erfahrung – ein französisches Château bei Bordeaux gehört seit langem zum Unternehmen.

Die Weine für die „Amtshaus Cuvée“ stammen aus 2015, sind in den mächtigen Kellern unter dem gräflichen Schloss in Schwaigern in Barriquefässern zusammengefügt und weiter ausgebaut worden. Seit der „Weinhochzeit“ hat sich die Cuvée entwickelt, ist gereift – jetzt kommt sie aus den Adelskellern in den Restaurantkeller nach Ailringen. Abgefüllt wurde der Wein in traditionelle Bordeauxflaschen, die ein gewisses edles Understatement vermitteln. Die Flasche darf und soll schlicht und elegant sein. Der Inhalt darf und soll, einmal dekantiert, überraschen. „Er hat große Kraft, eine wunderbare Länge, er ist trocken mit einer schönen Frucht“, schwärmt Jürgen Alt.

Ist das Experiment also geglückt? Für den Weinexperten auf jeden Fall. Die Amtshaus-Besucher will Alt jetzt überzeugen – eine rote Cuvée als Begleiterin von Wild, Rind und Lamm. Oder zu einem würzigen Käse.

