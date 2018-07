Zusatz-Aufführung am Dienstag, 24. Juli

Anzeige

Niederstetten.„Kohlhiesels Töchter“ ist ein regelrechter Publikumsrenner im Niederstettener Theater im „Tempele“. Weil ein Gutteil der Aufführungstermine bis 29. Juli schon bis auf wenige Restkarten ausverkauft ist, wird am Dienstag, 24. Juli noch ein Zusatztermin angeboten. Die turbulente Geschichte um die schöne Liesel und die herzhafte Susi hat Regisseur Ulrich Schulz in hinreißend komische Ensembleszenen umgesetzt – und natürlich in zwei wahrhaft aufregende Love-Stories mit Augenzwinkern und doppeltem Boden.

Karten für die Aufführungen gibt es im Internet unter www.theater-niederstetten.de (mit Sitzplan) sowie im Vorverkaufsbüro in der Niederstettener Rathausgasse 2, Telefon 07932 / 60 66 20 5, Montag bis Freitag 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 12 Uhr. ftt