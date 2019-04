Zwei Kradfahrer schwer verletzt

Rinderfeld.Ein 50-jähriger befuhr am Samstag gegen 14.22 Uhr mit seinem Ackerschlepper, an dem eine Sämaschine angehängt war, die L 1020 von Rinderfeld in Richtung Wildentierbach. Wenige hundert Meter vor der Einmündung nach Dunzendorf blinkte er und wollte links in ein Ackerfeld einfahren. Zum gleichen Zeitpunkt wollten zwei Motorräder den Schlepper überholen. Der vorausfahrende, ein 58-jähriger befand sich mit seiner Harley-Davidson bereits auf der linken Fahrbahnseite, als er beim Erkennen des Abbiegevorganges seinen Überholvorgang abbrach. Die ihm nachfolgende 52-jährige Triumpf-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf die Harley-Davidson, trotz Vollbremsung, auf. Beide Kradfahrer kamen zu Fall und verletzten sich hierbei schwer. Eine Berührung mit dem Ackerschlepper fand nicht statt. Am Unfallort war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften, sowie zwei Rettungswagen mit Notarzt im Einsatz. Es entstand Sachschaden von rund 9000 Euro. / pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019