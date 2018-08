Zwei Ladesäulen geplant

Anzeige

Niederstetten.Elektroautos können bald auch am Frickentalplatz und in der Bahnhofstraße in Niederstetten geladen werden. Die Stadtverwaltung und die Überlandwerk Schäftersheim GmbH und Co. KG (ÜWS) haben eine Kooperation zum Aufbau der Ladeinfrastruktur vereinbart und die Errichtung von zwei Auto-Ladesäulen beschlossen. Um erste Erfahrungen sammeln zu können, stellt das Unternehmen den Mitarbeitern der Stadt drei Wochen lang ein Elektroauto zur Verfügung.

Eine der beiden Ladesäulen wird im Rahmen des Landesförderprogramms „Safe Baden-Württemberg“ errichtet. Das Land fördert hierbei den Aufbau eines flächendeckenden Ladenetzes, an dem sich die ÜWS in Kooperation mit rund 70 weiteren Partnern aus der Energiewirtschaft beteiligt.

„Das Thema Elektromobilität nimmt in Niederstetten jetzt Fahrt auf“, sagt Bürgermeisterin Heike Naber. Um Elektromobilität noch attraktiver zu machen, ist die Zusammenarbeit mit Städten und Gemeinden besonders wichtig“, erklärt Volker Hofmann, Geschäftsführer der ÜWS. „Deshalb unterstützen wir die Stadt Niederstetten gerne bei ihrem Beitrag für eine flächendeckende Ladeinfrastruktur.“