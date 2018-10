Zwei Orts-Räte ganz vorne

Tauberrettersheim.Zuerst die Landtagswahl, dann der Bezirkstag und ganz zum Schluss die Bürgermeisterwahl: So sieht es das bayerische Gesetz vor. Die Stimmen bei der „Urwahl“ um das Bürgermeisteramt in Tauberrettersheim konnten am gestrigen Sonntag also erst spät (ab 20.30 Uhr) ausgezählt werden. Weil im Vorfeld kein Kandidat zur Verfügung stand, war prinzipiell jeder erwachsene Einwohner auch wählbar.

Auf dem leeren Stimmzettel konnten die Tauberrettersheimer individuell den Namen jedes volljährigen Bürgers schreiben, der seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Erhält niemand diese Mehrheit, wird ein zweiter Wahlgang am 28. Oktober mit einer Stichwahl unter den zwei Personen erforderlich, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Bis Redaktionsschluss stand zwar noch kein vorläufiges Wahlergebnis fest, dennoch sickerten Namen durch: Katharina Fries und Paul Wunderlich (beide Gemeinderäte) haben dem Vernehmen nach die meisten Simmen auf sich vereint. Keiner hat aber die absolute Mehrheit erreicht. Laut Gesetz können die Gewählten ohne Angabe von Gründen das Amt ablehnen. Bleibt nur ein Kandidat, beginnt das Wahl-Prozedere erneut. Wahlberechtigt waren 690 Einwohner, 397 gaben ihre Stimme ab. brun/mrz

