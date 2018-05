Zwischen Predigt und Fußball

Anzeige

Amlishagen.Unter dem Motto „Wie glaube ich?“ findet am 23. und 24. Juni ein Begegnungswochenende für Jung und Alt in Amlishagen in der Hammerschmiede statt. Die Besucher erwartet neben Zeit zum Austausch ein abwechslungsreiches Programm. Im Brettachtal in der Hammerschmiede der Familie Lipp finden an diesem Wochenende so genannte Begegnungstage statt, die die Aktiven Jungen Christen (AJC) gemeinsam mit der Kirchengemeinde Amlishagen und den „Apis“ veranstalten. Die Zielgruppe ist breit gefächert und eingeladen sind alle Altersgruppen. Am Samstag referiert ab 18.30 Uhr Bruder Hubert aus Adelshofen zum Thema „Wie glaube ich wachsend?“. Eingerahmt wird sein Vortrag von der Unplugged-Band „Die Kurpfälzer Kercheblueser“, die eine große Bandbreite an Songs in Repertoire haben. Um 20 Uhr wird das Fußballspiel Deutschland gegen Schweden live übertragen. Am Sonntag beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr wieder mit den „Kurpfälzer Kercheblueser“ und Bruder Hubert, der in seiner Predigt das Thema vom Vortag vertieft. Ab 13.30 Uhr referiert Sigurd Waldmann aus Langenburg über „Wie glaube ich verändernd?“. Zu beiden Vorträgen findet ein Kinderprogramm statt. Bei schönen Wetter findet Veranstaltung im Freien statt.