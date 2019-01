Ärztliche Bereitschaft

Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Neckar-Odenwald-Kreis für den Zeitraum vom 4. bis 6. Januar:

Rettungsdienste

Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle ist unter dem europaweit einheitlichen Notruf 112 (ohne Vorwahl) erreichbar.

Augenärztlicher Notfalldienst. Bereitschaft von Freitag ab 19 Uhr bis Montag 7 Uhr: Für die augenärztlichen Bereitschaftsdienste gilt die zentrale Rufnummer 0180/6020785.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Buchen. Notfallpraxis in der Neckar-Odenwald-Klinik Mosbach, Knopfweg 1, Mosbach: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 19-22 Uhr, Mittwoch 13-22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 8-22 Uhr. Notfallpraxis in der Neckar-Odenwald-Klinik Buchen, Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37: Die Notfallpraxis in den Räumen der Neckar-Odenwald-Klinik Buchen ist Freitag 19 bis 22 Uhr dienstbereit. Patienten können ohne vorherige Anmeldung zu den Öffnungszeiten direkt in die Notfallpraxis in Buchen oder in Mosbach kommen. Zentrale kostenfreie Rufnummer: 116 117. Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte unter Telefon 0711/96589700 oder doc.direkt.de.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.01.2019