Ärztliche Bereitschaft

Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Neckar-Odenwald-Kreis für den Zeitraum vom 26. bis 28. Januar:

Rettungsdienste

Rettungsleitstelle. Die Rettungsleitstelle ist unter dem europaweit einheitlichen Notruf 112 (ohne Vorwahl) erreichbar.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärzte

Buchen. Notfallpraxis in der Neckar-Odenwaldklinik Mosbach, Knopfweg 1, Mosbach: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 19-22 Uhr, Mittwoch 13-22 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 8-22 Uhr. Notfallpraxis in der Neckar-Odenwaldklinik Buchen, Dr.-Konrad-Adenauer-Straße 37: Samstag, Sonntag und Feiertag 8-22 Uhr. Zentrale kostenfreie Rufnummer: 116117.

Krautheim. Ärztlicher Notdienst für den Bereich Krautheim, Dörzbach, Ailringen, Hollenbach, Westernhausen, Winzenhofen, Eberstal, Diebach, Marlach und Assamstadt, Telefon 116117 und 07940/148777.

Limbach. Ortsteile Heidersbach, Krumbach, Laudenberg, Limbach und Scheringen: Ärztliche Notfallzentrale Mosbach, Telefon 06261/4081. Ortsteile Balsbach und Wagenschwend: Ärztliche Notfallzentrale Eberbach, Telefon 116117 und 06271/4222.

Kinderärzte

Neckar-Odenwald-Kreis. Der zuständige kinderärztliche Notdienst ist samstags, sonntags und feiertags von 8 bis 22 Uhr über den Anrufbeantworter des jeweiligen Kinderarztes zu erfahren. Der allgemeine Bereitschaftsdienst in den Neckar-Odenwald-Kliniken ist erreichbar unter Telefon 116117.

Augenärzte

Bereitschaft von Freitag, 19 Uhr, bis Montag, 7 Uhr. Für die augenärztlichen Bereitschaftsdienste gilt die zentrale Rufnummer 0180/6020785.

Zahnärzte

Am Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 12 Uhr. Internetabruf: www.kzvbw.de, darüber hinaus ist der diensthabende Zahnarzt nur in Notfällen erreichbar: Dr. C. Kuhn, S. Albrecht, Bahnhofstraße 26, Osterburken, Telefon 06291/9811.

