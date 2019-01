Ärztliche Bereitschaftsdienste

Main-Tauber-Kreis. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Main-Tauber-Kreis für den Zeitraum vom 26. bis 28. Januar.

Bezirk Nord Wertheim:

Großrinderfeld/Grünsfeld/Lauda-Königshofen/Külsheim/Tauberbischofsheim/Werbach/Wertheim/Wittighausen. KVBW-Notfallpraxis Wertheim: für transportfähige Patienten ohne telefonische Voranmeldung: Samstag, Sonntag, Feiertag, von 8 bis 18 Uhr in der Rotkreuzklinik Wertheim, Rotkreuzstraße 2; Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr ist die Notfallpraxis im Ärztezentrum, Bahnhofstraße 33 in Wertheim. Hausbesuchsanforderungen - nur bei zwingender medizinischer Notwendigkeit - Montag, Dienstag und Donnerstag, jeweils von 18 bis 8 Uhr des Folgetages; Mittwoch von 13 bis 8 Uhr des Folgetages; Freitag von 16 bis 8 Uhr des Folgetages, Samstag, Sonntag, Feiertag jeweils von 8 bis 8 Uhr des Folgetages unter Telefon 116117.

Bezirk Süd Bad Mergentheim:

Ahorn/Assamstadt/Boxberg/Bad Mergentheim. Zentrale Notfallpraxis am Caritas-Krankenhaus in der Uhlandstraße 7: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 9 bis 22 Uhr (ohne Terminvereinbarung). Dienstzeiten des Fahrdienstes für Hausbesuche. Täglich werktags außerhalb der Sprechstundenzeiten (Montag, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 8 Uhr, Mittwoch 13 bis 8 Uhr; Freitag ab 16 Uhr) sowie an Wochenenden unter Telefon 116117.

Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche. Die Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche befindet sich im Caritas-Krankenhaus, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim. Die Praxis ist geöffnet an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Unter der Woche stehen die Kinder- und Jugendärzte außerhalb der Sprechstunden abwechselnd in ihren Praxen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung: Montag, Dienstag, Donnerstag von 18 bis 20 Uhr, Mittwoch von 13 bis 20 Uhr, Freitag von 16 bis 20 Uhr. Den diensthabenden Arzt erfahren Patienten unter der zentralen Rufnummer 0180/6000214 (gebührenpflichtig). Nach 20 Uhr können sich die Eltern an den Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche wenden. Hierfür gilt die zentrale Rufnummer 0180/6000214.

Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20-26, 74078 Heilbronn, Telefon 0180/5120112. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 9 bis 22 Uhr.

Notfalldienstbezirk Würzburg: Gerchsheim/Eisingen. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der zentralen Notfallnummer 01805/191212.

Augenärztlicher Notdienst. Der diensthabende Arzt ist Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 19 bis 7 Uhr des Folgetages, Mittwoch 13 bis 7 Uhr des Folgetages und an den Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 7 Uhr zu erreichen unter Telefon 0180/6020785.

Zahnärzte. Zahnärztliche Bereitschaftsdienste zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019