Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereich Wertheim. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Bereich Wertheim und Kreuzwertheim für den Zeitraum vom 31. Dezember bis 2. Januar:

Ärzte

Bezirk Nord Wertheim:

Külsheim/Wertheim/Freudenberg. Zentrale Notfallpraxis im Neubau der Rotkreuzklinik, Reinhardshof, zentraler Ambulanzbereich, Rotkreuzstraße 2, Erdgeschoss: Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung).

Dienstzeiten des Fahrdienstes für Hausbesuche. Samstag, Sonntag und Feiertag von 8 bis 8 Uhr des Folgetages. Zentrale Rufnummer für Hausbesuchsanforderungen: 116117.

Kinder und Jugendliche. Die Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche befindet sich im Caritas-Krankenhaus, Uhlandstraße 7, 97980 Bad Mergentheim. Die Praxis ist geöffnet an Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 20 Uhr. Nach 20 Uhr können sich die Eltern an den Bereitschaftsdienst für Kinder und Jugendliche wenden. Hierfür gilt die zentrale Rufnummer 0180/6000214.

Hals-Nasen-Ohren. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 - 26, 74078 Heilbronn, Telefon 0180/5120112. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Bayerischer Notfalldienstbezirk Miltenberg. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der zentralen Notfallnummer 116117.

Zahnärzte

Main-Tauber-Kreis. Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

Untermain. Sprechstunde nur in dringenden Fällen jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 18 bis 19 Uhr an Silvester (Montag): Zahnarzt Dr. Erik Denes, Luitpoldstraße 27, Marktheidenfeld, Telefon 09391/6556. An Neujahr (Dienstag): Dr. Andrea Löffler, Oberholzstraße 14, Helmstadt, Telefon 09369/1450.

Augenärzte

Main-Tauber-Kreis. Der diensthabende Arzt ist an Wochenenden und Feiertagen von 7 Uhr bis 7 Uhr zu erreichen unter 0180/6020785.

Tierärzte

Wertheim. Bereitschaftsdienst für Groß- und Kleintiere in Wertheim und den Teilgemeinden zu erfragen bei Dr. Beck, Bettingen, Telefon 09342/2470307 oder Dr. Latzel, Telefon 22539.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.12.2018