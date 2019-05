Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Bereich Wertheim. Nachstehend finden Sie die ärztlichen Bereitschaftsdienste im Bereich Wertheim und Kreuzwertheim für den Zeitraum vom 8. bis 9. Mai:

Ärzte

Bezirk Nord Wertheim:

Külsheim/Wertheim/Freudenberg. Zentrale Notfallpraxis mittwochs und freitags im Ärztezentrum, Bahnhofstraße 33, in Wertheim (Räume der Gemeinschaftspraxis Dres. Braun, Merklein und Gläser): Mittwoch 13 bis 18 Uhr (ohne Anmeldung).

Dienstzeiten des Fahrdienstes für Hausbesuche. Mittwoch von 13 bis 8 Uhr des Folgetages. Zentrale Rufnummer für Hausbesuchsanforderungen 116117.

Kinder und Jugendliche. Die Kinder- und Jugendärzte stehen außerhalb der Sprechstundenzeiten abwechselnd in ihren Praxen für den Bereitschaftsdienst zur Verfügung, mittwochs von 13 bis 20 Uhr. Der diensthabende Arzt ist unter der zentralen Rufnummer 0180/6000214 zu erfahren.

Bayerischer Notfalldienstbezirk

Miltenberg. Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter der zentralen Notfallnummer 116117.

Hals-Nasen-Ohren

Main-Tauber-Kreis. Die Hals-Nasen-Ohren-Notfallpraxis befindet sich im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 - 26, 74078 Heilbronn, Telefon 0180/5120112. Geöffnet ist die Praxis an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 20 Uhr. Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Zahnärzte

Main-Tauber-Kreis. Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist zu erfragen unter Telefon 0711/7877701.

Augenärzte

Main-Tauber-Kreis. Der diensthabende Arzt ist Montag, Dienstag, Donnerstag von 19 bis 7 Uhr des Folgetages, Mittwoch von 13 bis 7 Uhr des Folgetages unter Telefon 0180/6020785, zu erreichen. Freitags bis sonntags und feiertags findet der augenärztliche Notdienst zentral in der Notfallpraxis im Klinikum Heilbronn, Am Gesundbrunnen 20 bis 26, Telefon 0180/6020785 statt. Geöffnet ist die Praxis freitags von 16 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr.

Tierärzte

Wertheim. Bereitschaftsdienst für Groß- und Kleintiere in Wertheim und den Teilgemeinden zu erfragen bei Dr. Beck, Bettingen, Telefon 09342/2470307 oder Dr. Latzel, Telefon 22539.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.05.2019