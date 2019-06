14 erfolgreiche Teilnehmer

Osterburken.Den Feuerwehrgrundlehrgang TM1 absolvierten Anfang Juni 14 Teilnehmer in Osterburken. Der Kurs ist Grundvoraussetzung für eine Einsatztätigkeit und den Besuch von weiteren Lehrgängen in einer freiwilligen Feuerwehr. Die Teilnehmer kamen aus Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach.

In über 72 Stunden, einschließlich einer 20-Stunden-Rettung, wurden die Teilnehmer in den Bereichen Recht, Brennen und Löschen, Fahrzeugkunde, Löscheinsatz, Technische Hilfeleistung, Gefahren an der Einsatzstelle und Rettung theoretisch sowie überwiegend praktisch geschult.

Zum Lehrgangsende fand eine Abschlussprüfung mit einem theoretischen Teil und drei praktischen Stationen statt, die alle Teilnehmer erfolgreich bestanden.

Teilnehmer waren Alexander Mosch, Daniel Mörder, Marcel Wachter, Samuel Dörr, Stefan Blatz (alle Osterburken), Erik Pfeifer, Mario Zier, Fabienne Unangst, Rebecca Seemann, Ronja Seemann, Jasen Merz (alle Ravenstein), Timo Schuster (Rosenberg), Pius Ackermann und Hannes Barth (beide Seckach). Ausbilder waren Thomas Heilmann, Frank Höckmann, Julian Morlock, Björn Kämmerer (alle Osterburken), Holger Schwab (Adelsheim-Sennfeld) und Erik Enders (DRK Walldürn).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019