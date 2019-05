1500 Euro Schaden

Osterburken.Ohne sich um den von ihr verursachten chschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich eine bislang unbekannte Person nach Angaben der Polizei am Freitag, zwischen 13 Uhr und 14 Uhr von einer Unfallstelle in der Osterburkener Mühlenstraße. Ein Skoda-Fahrer hatte seinen Wagen des Typs Octavia vor einem Gasthof abgestellt und bemerkte bei seiner Rückkehr, dass dieser an der Beifahrertüre zerkratzt war. Als Verursacherfahrzeug kommt möglicherweise ein blauer Wagen in Betracht. Der Schadensverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne auf den Geschädigten zu warten oder die Polizei zu rufen. Deshalb werden jetzt Zeugen gesucht. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 0 62 81 / 90 40 bei der Polizei Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.05.2019