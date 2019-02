2018 rückten die Floriansjünger zu 116 Einsätzen aus – über 100 waren es zuletzt 2010

Osterburken.Aus Sicht der Feuerwehrabteilungen der Stadt Osterburken ließ Stadtkommandant Peter Schmitt in der Gemeinderatssitzung am Montag das vergangene Jahr Revue passieren.

Der Gesamtwehr gehören 124 Aktive an (Osterburken: 53, Schlierstadt 23, Bofsheim 23, Hemsbach 25). Die Altersmannschaft besteht aus 44 Mitgliedern (Osterburken 23, Schlierstadt zehn, Bofsheim sieben, Hemsbach vier). Der Jugendfeuerwehr gehören in Osterburken 18 und in Hemsbach sechs Mitglieder an. Darüber hinaus gibt es in Schlierstadt eine Kinderfeuerwehrgruppe (vier Mädchen, 17 Jungen).

Lob für die Jugendarbeit

Viel Lob hatte Schmitt für die Jugendarbeit. Man sei mit „sehr großem Engagement“ darum bemüht, Nachwuchs für die eigenen Abteilungen zu gewinnen. Sein besonderer Dank ging an Frank Höckmann für dessen jahreslanges Engagement. Er wurde von Stefan Schwab und Jasmin Noe abgelöst, die nun als neue Jugendleiter fungieren.

Der Personalstand der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken („Wir sind sehr bestrebt, ihn zu halten“) konnte laut Schmitt sogar ausgebaut werden.

Einen Führungswechsel gab es in der Abteilung Osterburken, deren Kommandant seit vergangenem Jahr Thomas Stark ist. Darüber hinaus sind seit 2018 Thomas Stark und Markus Stang die stellvertretenden Stadtkommandanten.

Die Stützpunktfeuerwehr Osterburken ist laut Schmitt nicht nur in der Römerstadt und deren Stadtteilen im Einsatz, sondern leistet darüber hinaus Überlandhilfe für die Nachbargemeinden Ravenstein und Rosenberg und ist für rund 40 Autobahnkilometer der A 81 zuständig.

2018 rückten die Floriansjünger aus Osterburken und den Stadtteilen zu insgesamt 116 Einsätzen aus. Zuletzt habe man die 100er-Grenze 2010 geknackt.

Schwerpunkte bildeten im vergangenen Jahr neben den Hilfeleistungen (fünf Personen wurden gerettet, zwei konnten nur noch tot geborgen werden) die 17 Brandeinsätze. Darunter war der Wohnhausbrand in der Adelsheimer Straße (die FN berichteten), bei dem es glücklicherweise keine Verletzten gegeben habe.

Wie in den Vorjahren wurde die Aus- und Fortbildung der Wehrmitglieder großgeschrieben – sowohl am Standort als auch in der Landesfeuerwehrschule. Darüber hinaus ist das Engagement der aus den Reihen der Osterburkener Wehr stammenden Ausbilder im Landkreis groß.

Eine Neuregelung gibt es in Sachen Gerätewartung, die laut Peter Schmitt „einen erheblichen Zeitaufwand“ darstelle.

Um einen Teil der anfallenden Arbeiten – wie die Schlauchpflege – werden sich weiterhin die jeweiligen Abteilungen kümmern. Den „Rest“ werde künftig eine Fachfirma übernehmen, um sicherstellen zu können, dass alle Geräte fachmännisch gewartet sind, so der Stadtkommandant.

Bürgermeister Galm dankte den Floriansjüngern für ihren „vielfältigen Einsatz“, auch mit Blick auf die relativ hohe Einsatzzahl 2018. mem

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019