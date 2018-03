21 französische Schüler zu Gast in Osterburken

Anzeige

In der vergangenen Woche waren 21 französische Schüler aus Dunkerque/Frankreich zu Gast bei der neunten Klasse am GTO.

Osterburken. In fünf Tagen erlebten die französischen Gäste beim Schüleraustausch ein abwechslungsreiches Programm, das von den beiden Lehrerinnen Irene Knapp und Marina Wiznerowicz vorbereitet wurde.

So genossen die Gastschüler einen Schulalltag am Ganztagsgymnasium Osterburken, besuchten das Römermuseum und lernten den Limes kennen. Am Dienstagvormittag wurden die Schüler, begleitet von ihren beiden Klassenlehrern Ange Marie Tournemine und Robert Duffau, von Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm empfangen, der sie im Foyer des Rathauses begrüßte. Wie er sagte, freue er sich immer, junge Menschen, wie jetzt aus dem Nachbarland Frankreich, in der Römerstadt begrüßen zu können. Ihre Heimat Dünkirchen sei für ihn, so der Bürgermeister, nicht unbekannt, da zwischen der Nachbarstadt Hondschoote und der Römerstadt schon 40 Jahre eine freundschaftliche und von beiden Seiten intensiv gepflegte Partnerschaft bestehe. In den nächsten Wochen kommt erneut Besuch aus Hondschoote nach Osterburken und im kommenden Jahr 2019 erfolgt der Gegenbesuch, um die jahrelangen Beziehungen gemeinsam zu feiern. „Früher im Zweiten Weltkrieg haben sich die Völker Europas untereinander bekämpft, was nicht mehr passieren soll“, bekräftigte das Stadtoberhaupt.