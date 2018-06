3000 Euro Spende an den Musikverein

Anzeige

Wie Bürgermeister Jürgen Galm, Vorsitzender der Sparkasse-Bauland-Stiftung in seiner Ansprache sagte, habe er diese Spende schon an Weihnachten dem Musikverein versprochen. Die Stiftung, so Galm, mache sich zur Aufgabe, soziale Zwecke zu unterstützen. So soll der Spendenbetrag in Höhe von 3000 Euro für die Nachwuchsarbeit der Stadt- und Feuerwehrkapelle verwendet werden.

Ergänzend zu den Ausführungen von Bürgermeister Galm, griff der anwesende Sparkassendirektor Martin Graser den „Kerngedanken“ der Sparkassen-Bauland-Stiftung auf. Er lautet: „Aus der Region – für die Region“.

Sinnvolle Aufgaben seien sicherlich die Förderung der Kultur- und der Jugendpflege und die Unterstützung sozialer Projekte. Im Rahmen dieses Auftrages übernehme die Stiftung Verantwortung für die Menschen vor Ort und initiiere und fördere durch Spenden diejenigen Maßnahmen, die den Bürgern der Region wichtig sind und mit denen regionale Stärken ausgebaut werden können.

Deshalb habe man sich entschieden, den Musikverein Osterburken finanziell zu fördern, denn hier werde in vielen Bereichen, schon über viele Jahre hinweg, Großes geleistet. Auch die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten sollen, so Graser, genannt werden. Insofern unterstütze man den Musikverein gerne bei der Ausbildung von Musikern mit einer Spende von 3000 Euro.

Mit den Worten „Wer das kreative Potential unseres Nachwuchses fördert, sichert das kulturelle Leben unserer Gesellschaft“, überreichte er den Scheck. Die Vorsitzende des Vereins, Patricia Dörr, bedankte sich für diesen schönen Spendenbetrag. Die Scheckübergabe wurde von der „Polka-Besetzung“ der Stadt- und Feuerwehrkapelle musikalisch umrahmt, die anschließend noch mehrere Stunden zur Unterhaltung aufspielte. Der erste Festtag endete mit einer Acoustic Rock und Pop Party durch die Osterburkener Band „Me and my Brother“.

Blasmusik „non stop“ war am Sonntag im Festzelt angesagt. Der Musikverein Götzingen begann das musikalische Programm. Zum Mittagskaffee spielte der Musikverein Bretzingen.

Immer wieder eine große Belustigung ist das alljährliche Borkemer Entenrennen, das in diesem Jahr zum achten Male durchgeführt wurde und pünktlich um 16.15 Uhr mit einer großen Beteiligung gestartet. Mehr als 240 gelbe Enten gingen auf dem Mühlkanal an den Start und schwammen teils schnell oder auch sehr gemächlich dem Ziel an der Brücke entgegen, wo manche Hinternisse umschwommen werden mussten. Viele Schaulustige verfolgten das Spektakel unter den Klängen des „Ententanzes“ in der Hoffnung, dass ihre gekaufte Ente am Ende doch die Nase vorn haben möge. Moderiert wurde das Rennen wie immer von Patricia Dörr. In der Pause des Länderspieles folgte die Ehrung der Sieger. Den ersten Platz belegte die Ente Nr. 96 von Justin Gunt gefolgt von Nele Henn und Kevin Leitz.

Die gelbe Ente von Ben Letzgus belegte den vierten Platz. Auf den fünften Platz schwamm die Ente von Lena Albrecht. Die bestplatzierten Siegerenten wurden mit einem Sachpreis gewürdigt.

Das Fest klang am Montag bei warmem Sommerwetter mit einem Firmen und Behördenessen und einem Seniorennachmittag aus. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.06.2018