40 Jahre mit Kindern gearbeitet

Osterburken.Ein ungewöhnliches Dienstjubiläum feierte die Leiterin der Osterburkener Kindergärten kürzlich: 40 Jahre arbeitet sie bereits bei der katholischen Pfarrgemeinde Osterburken.

Über 100 Kinder gratulierten

Über 100 Kinder mit ihren Erziehern, Vertreter der Pfarrgemeinde, der Fördervereine und Elternbeiräte hatten sich eingefunden, um Dagmar Förster-Peters mit einer Feier zu überraschen und zu gratulieren. Wie die stellvertretenden Kindergartenleiterinnen Maria Zimmermann (St. Josef) und Melanie Henn (St. Martin) in ihrer Festrede aufzeigten, begann Dagmar Förster-Peters 1978 als Gruppenleiterin im Kindergarten St. Josef zu arbeiten.

1994 übernahm sie die Leitung des neuen Kindergartens St. Martin und 2002 erwarb sie die Qualifikation „Fachwirtin für Organisation und Führung“. In den Folgejahren engagierte sich Dagmar Förster-Peters als Referentin in der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen sowie bei vielen Elternabenden in Kindergärten der Region. Auch setzte sie sich 28 Jahre in der Mitarbeitervertretung für die Belange von Kollegen ein.

2014 wurde ihr zusätzlich die Leitung des Kindergartens St. Josef übertragen, als die bisherige Leiterin in Rente ging. Seither leitet Dagmar Förster-Peters mit großem Engagement beide Osterburkener Kindergärten. Wie Maria Zimmermann und Melanie Henn betonten, sei es ihr gelungen, zwischen beiden Kindergärten viele Synergieeffekte zu erzielen. Die Kooperation der beiden Kindergärten klappe hervorragend. Im Namen beider Teams überreichten die beiden Präsente. Auch die Kinder ließen es sich nicht nehmen, der „Dagmar“ zum Jubiläum zu gratulieren. Mit Liedern, Luftballons, Blumen und liebevoll gestalteten Spruchbändern schlossen sie sich den Glückwünschen an.

Für die Pfarrgemeinde Osterburken ergriffen Pfarrer Martin Drathschmidt und Kindergartenbeauftragter Thomas Held das Wort. Beide betonten in ihren Reden, dass Dagmar Förster-Peters immer die Freude an ihrer Arbeit anzumerken sei.

Gern komme man in die Kindergärten, denn mit großem Organisationstalent, Einsatzfreude und viel Optimismus leite sie die diese. „Geht nicht“ gebe es bei ihr nicht. Mit hohem persönlichem Einsatz, Begeisterung und Herzblut setze sie sich stets für Kinder, Eltern und die Teams ein. Hervorgehoben wurde auch die vorbildliche Zusammenarbeit mit dem Träger. Als Zeichen der Anerkennung übergaben Pfarrer Drathschmidt und Thomas Held die Jubiläumsurkunde sowie Blumen.

Die Elternbeiratsvorsitzenden Vivien Steinmacher (St. Josef) und Anita Heffele (St. Martin) bekräftigten die Worte ihrer Vorredner. Auch sie bescheinigten Dagmar Förster-Peters eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle der Kinder.

Genau wie Tatjana Kiess und Kerstin Dieterle, Vorsitzende der Fördervereine überbrachten auch sie Glückwünsche und Präsente.

Sehr gerührt dankte Dagmar Förster-Peters in bewegten Worten für all diese Zeichen der Zuneigung und Wertschätzung. Es schloss sich ein Kuchenbuffet für alle Gäste an, das von den Teams organisiert worden war.

