41 Aktive haben es geschafft

Zahlreiche Erwachsene am Start

Bei den Erwachsenen erarbeiteten sich folgende Sportler das Abzeichen: Thomas Banschbach (6) Gold, Sigrid Blatz (4) Gold, Bernd Deßner (2) Gold, Birgit Deßner (6) Gold, Steffen Ehrenfried (4) Gold, Cornelia Ernst (6) Gold, Thomas Ernst (6) Gold, Jakob Grünewald (1) Silber, Tabitha Heinemann (5) Silber, Yvonne Hoffert (1) Silber, Rainer Kosche (38) Gold, Cathleen Kunath (3) Gold, Tanja Nonnenmacher (2) Silber, Daniela Schmid (1) Gold, Gunnar Seebach (4) Gold und Peter Tommek (2) Gold.

Ältester Teilnehmer war 77

Das Familien-Sportabzeichen bekommen die Familien Deßner und Seebach-Kunath mit jeweils vier Personen sowie die Familien Ehrenfried und Ernst mit jeweils drei Personen. Der älteste Sportabzeichen-Absolvent war Rainer Kosche (77 Jahre), der bereits zum 38. Mal das Deutsche Sportabzeichen erworben hat.

Zum Ende der Veranstaltung wurde eine tolle Bildershow von Thomas Ernst gezeigt, in der sich die Trainierenden in sportlicher Aktion sehen konnten. Sportlich Aktive, die 2018 das Deutsche Sportabzeichen erwerben möchten, sind dem SV Osterburken. Die Trainings- und Abnahmetermine werden rechtzeitig veröffentlicht. Der Start in die neue Saison ist am Freitag, 18. Mai, auf dem GTO-Sportplatz.

