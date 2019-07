445 Schüler stellten sich dem sportlichen Wettkampf

Osterburken.Bei den diesjährigen Bundesjugendspielen am Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) mit insgesamt 445 Teilnehmern wurden bei guten äußeren Bedingungen am Mittwochvormittag beeindruckende Einzelergebnisse erzielt. Insgesamt standen am Ende 166 Ehrenurkunden, 181 Siegerurkunden und 98 Teilnehmerurkunden zu Buche.

Nach Altersstufe

Die jeweiligen Einzelbestleistungen bei den Wettbewerben in den Bereichen Weit- oder Hochsprung, Sprint- oder Ausdauerlauf, Ballwurf oder Kugelstoßen werden je nach Altersstufe der Schüler in Punkte umgerechnet. Die Jahrgangsbesten aus den Klassen Fünf bis Zehn erreichten im Bereich Leichtathletik folgende Punktzahlen: Im Jahrgang 2002 waren Michelle Pfeifer (10a) mit 1229 Punkten und Simon Stockert (10b) mit 1492 Punkten ganz vorne. Im Jahrgang 2003 standen Katharina Kozielski und Antonios Papantoniou (beide 10d) mit 1424 beziehungsweise 1601 Punkten auf dem ersten Platz. Im Jahrgang 2004 errangen Johanna Hartmann und Justus Geiger (beide 9a) mit 1409 beziehungsweise 1600 Punkten die jeweilige Höchstpunktzahl. Im Jahrgang 2005 waren Laura Horn (8c) mit 1379 Punkten und Johannes Knoblach (8d) mit 1535 Punkten besonders erfolgreich. Im Jahrgang 2006 setzten sich Judith Müller (6b) mit 1249 Punkten und Paul Hartmann (7c) mit 1273 Punkten durch. Im Jahrgang 2007 waren Anna Krämer (5c) mit 1178 und Bryant Oyeleke (6a) mit 1277 Punkten besonders erfolgreich. Und im Jahrgang 2008 erreichten Katharina Pecho und Alexander Kreker (beide 5c) mit 1127 und 1309 Punkten den ersten Platz. Die Punktbesten im Bereich Schwimmen waren mit jeweils 45 Punkten Pia Prochazka (9b), Clara Hirn (10c) und Matteo Iannello (9b).

Für die jüngeren Schüler gab es im Anschluss an die Wettbewerbe Sportspiele. Die Fachschaft Sport und das Organisationsteam unter Leitung von Studiendirektor Uwe Rossa zeigten sich von den Ergebnissen beeindruckt. Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel gratulierte allen Siegern zu ihren Leistungen und überreichte Urkunden und Preise.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.07.2019