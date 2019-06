482 Kinder stellen ihr Können unter Beweis

Osterburken.Für alle turnbegeisterten Mädchen und Jungen findet am Samstag, 29. Juni, das alljährliche Kinderturnfest des Main-Neckar-Turngaus statt.

Dabei haben alle Kinder die Chance, mit ihrem Verein anzutreten, denn: Hier steht der Spaß im Vordergrund. Die routinierten Wettkampfturner, aber auch viele Turn- Gymnastik- und Leichtathletikgruppen, für die das der einzige Wettkampf im Jahr ist, treten hier gegeneinander an.

Insgesamt werden 482 Kinder nach Osterburken kommen, davon 110 Jungen. Der Ausrichter dieses Jahr ist der SV Osterburken in Zusammenarbeit mit der Main-Neckar-Turnjugend. Am Wochenende werden Mitglieder von FC Hettingen, TV Königshofen, TV Aglasterhausen, TV 1897 Sennfeld, TSV Tauberbischofsheim, SV Königheim, TV Mosbach, Sportfreunde Haßmersheim, FC Grünsfeld, TV Hardheim, TV Walldürn, TV Wertheim, TuS Großrinderfeld, TSG Reisenbach, SpVgg Neckarelz, SV Osterburken und SV Neunkirchen aufeinandertreffen und den Tag in verschiedenen Hallen sowie auf dem Sportplatz verbringen.

Um 9.30 Uhr beginnen die Wettkämpfe, die entweder als ein Gerätewettkampf, ein Gymnastikwettkampf oder ein gemischter Wettkampf durchgeführt werden können. Bei dem gemischten Wettkampf absolvieren die Kinder zwei leichtathletische Disziplinen, wie beispielsweise 50-Meter-Sprint oder Weitsprung, und zwei turnerische Disziplinen (Sprung, Reck, Balken, Boden).

Am Nachmittag finden die Mannschaftswettkämpfe statt. Zum einen die Hindernisstaffel mit 62 Mannschaften – und parallel der SGW-Wettkampf, bei dem drei Mannschaften an den Start gehen. Bei diesem Wettkampf sucht sich die Mannschaft individuell aus acht möglichen Disziplinen drei aus. Darunter stehen die Disziplinen Singen, Schwimmen, Tanzen, Turnen, Staffellauf oder auch der Medizinballweitwurf zur Auswahl. Alle drei Mannschaften werden Medizinball werfen, Staffellauf absolvieren und als dritte Disziplin Singen. Die vierte Disziplin wird eine Überraschungsaufgabe sein.

