50 Jahre Mitglied bei der Volksbank Franken

Schlierstadt.Bei der Informationsversammlung der Volksbank Franken am Mittwoch im Sportheim in Schlierstadt wurden Günter Sterzelmaier und Manfred Stieber für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Das Bild zeigt sie mit Bankdirektor Rainer Kehl, Prokurist Wolfgang Mackert, Bereichsleiter Pascal Mathes und Aufsichtsratsmitglied Klaus Baier. Bei der Versammlung wurden die Mitglieder auch informiert, dass die Filiale zum 1. Juli in eine SB-Filiale umgebaut wird. Bild: Volksbank Franken

