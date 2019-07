540 Euro an Hospizgruppe überreicht

Osterburken.Die Wander- und Radfahrgruppe, unter der Leitung von Albert Ehrler, Norbert Dieterle und Hermann Kolf, hat ein großes Herz für schwerstkranke Menschen. Deshalb spendete sie am Mittwochnachmittag, im Hospizbüro 540 Euro für die Ökumenische Hospizgruppe Adelsheim-Osterburken-Seckach mit Ahorn-Boxberg, die seit 15 Jahren schwerkranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase begleitet. Bei den Grillnachmittagen habe sich in den vergangenen Jahren dieser Spendenbetrag angesammelt, so Ehrler bei der Scheckübergabe.

Rückblick auf 15-jähriges Bestehen

Der Vorsitzende der Hospizgruppe, Diakon Bernhard Wörner, sagte: „Mit Freude und etwas Stolz blicken wir auf 15 Jahre Hospizarbeit zurück und sind sehr dankbar für diese Spende“. Der Hospizgedanke habe sich manifestiert. Die Bürger würden die Angebote immer zahlreicher in Anspruch nehmen. Die Grundausrichtung der Arbeit sei dem christlichen Menschenbild verpflichtet und eine Umsetzung des diakonischen und caritativen Engagements. Man biete eine Begleitung für Sterbende und Schwerstkranke in ihrer letzten Lebensphase und deren Angehörigen, so der Vorsitzende. jüh

