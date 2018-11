55-jähriges Bestehen wird dieses Jahr groß gefeiert

Borke.Im Herzen des Baulands, in der Römer- und Wüschelestadt „Borke“, wurde am Abend des Elften Elften mit viel Vorfreude und Begeisterung die Fastnachtskampagne, die im Zeichen des 55-jährigen Bestehens des Elferrats und 50 Jahre Tanzgruppen steht, eröffnet. Das Motto lautet: „In Borke war Desjohr nix los, aber 55 Johr Faschenacht, des feiern wir groß.“

Die Stadt- und Feuerwehrkapelle, unter der Leitung des ewigen Dirigenten Eberhard Dörr wurde von „Uwe Belzners Ranzengarde“ flankiert und zog mit allen „Borkemer“ Fastnachtsgruppen von der Friedrichstraße zum Marktplatz. Hier wurden sie vom fastnachtshungrigen Narrenvolk erwartet.

Die „Borkemer Faschenacht“ kann aufgrund der Vielfalt ihrer Gruppierungen, Elferrat, Jungelferrat, Tanzgarden, Wüschele, Strohbären, Ranzengarde, „Heerle und Fräle“, original Borkemer „Kirnausträndler“ und Bauernballett Saal- und Straßenfastnacht der Spitzenklasse anbieten. Das Narrenvolk sang mit viel Herzblut „Es gibt ein schönes Städtchen, es liegt im Kirnautal“. Das Stadtoberhaupt, Jürgen Galm, dessen Herz offenkundig für die „Borkemer Faschenacht“ schlägt, wurde ebenfalls der närrische Eid abgenommen. Präsidenten-Azubi (Vizepräsident) Dominik Holderbach, genannt Werner, grüßte die Narren ebenfalls. Nach der Begrüßung des Bürgermeisters und der Narrenschar galt ein besonderer Gruß dem Ehrenpräsident Karl Heß, der als Motor der „Borkemer Faschenacht“ bezeichnet werden darf. Von den sechziger bis Anfang der neunziger Jahre leitete er die Geschicke des Elferrates und förderte den fastnachtlichen Tanzsport. Aus diesem Grund trägt auch das alljährlich im Januar stattfindende Tanzturnier des Narrenrings Main-Neckar in Lauda seinen Namen.

Vizepräsident Holderbach verkündete die 436. Borkemer Faschenacht.

Holderbach gab die Termine der Kampagne bekannt: Am 17. November und 18. November werde mit dem Besenfest der Ranzengarde begonnen; 30. November Jahreshauptversammlung in Schlierstadt, 8. und 9. Dezember Beteiligung der „Hexe“ am Weihnachtsmarkt; 5. und 6. Janaur 2019 Beteiligung am „Karl Hess Gardetanzturnier“ in Lauda, 12. Janaur Faschenachts „Warm up Party“ des Elferrates, 19. Januar Ordensfest, 1. Februar Bauernball, 9. Februar Narrenringseröffnungssitzung in Walldürn, 10. Februar Kindersitzung, 15. Februar „OBK-Beachparty“, 20. Februar BBO-Sitzung, 24. Februar Narrenringsumzug in Walldürn, 28. Februar Schmutziger Donnerstag mit Rathausstürmung und närrischem Treiben unter der Brücke, 3. März große Prunk- und Fremdensitzung, 4.März Rosenmontag werde an einem Umzug außerhalb teilgenommen, 5. März Umzug in der Römerstadt Borke und 6. März Heringsessen.

Die Motto-Findungskommission traf sich zu einer dreitägigen Klausurtagung und legte das Motto, „In Borke war Desjohr nix los, aber 55 Johr Faschenacht, des feiern mer groß“, fest.

Im Anschluss stellte der Vizepräsident den Elferrat vor: Nachfolger des ewigen Vorstandes: Julian Ehrenfried, Tanzturnierleiter und „Dancing Queen“: Rico Genzwürker, Familien und Baubeauftragter S-Bahn-Führer Osterburken: Michael Walz, Traumexperte für ein gesundes Schlafgemüt: Daniel Müller, Hagseicher an der Gewerbeschule Mosbach: Michael Himpel, Forstamtsführer vom Rinschbachtal: Dietmar Heid, Sprachrohr und Entertainer: Andreas „Rossi“ Geiger, Belustiger mit trockenen Witzen: Stefan Hammer, Mundschenk und Ausrichter internationaler Feierlichkeiten: Jochen Kirschner, Ansprechpartner für alle Wehwehchen: Marcel Zimmermann, Tipse im ortsansässigen Unternehmen: Falk Griebaum, Metzgermeister: Gunter Hofmann, Ersatztorhüter beim SV Osterburken: Jan „Charly“ Niklas, Top 100 im Fechtsport: Fabio „Lorris“ Griesser, Zeugwart und Lagerist: Mario Seewald, die künstlerische Ader des Elferrats: Sebastian Ehrenfried, der Mann fürs Gemütliche: Benny Gallauner, die rechte Hand der Ostführung: Alexander Gunt, Vermittler zwischen Hirschlanden-Süd und Borke: Can Filiz, Fahrer des Elferratswagens: Philipp Graser und Präsidentenazubi: Dominik Holderbach.

Danach nahm der Vizepräsident je einem Vertreter der Fastnachtsgruppen und dem Stadtoberhaupt den närrischen Eid ab. jüh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018