55 Jahre Fastnachtsverein groß gefeiert

Das Ordensfest zum 55-jährigen Bestehen des Fastnachtsvereins der Stadt Osterburken bot einen Vorgeschmack auf die Prunk- und Fremdensitzung der 436. „Borkemer Faschenacht“.

Osterburken. Die drei Tanzgarden „Blaue Funken“, Narrenringmeister (Schautanz), Rote Funken, Narrenringmeister (Schautanz) und die Elferratsgarde, Narrenringvizemeister (Schautanz) beeindruckten mit ihren Tänzen.

Keine Sorge um den Nachwuchs

Um den Tanznachwuchs braucht sich der Fastnachtsverein keine Sorgen machen, denn die „Mini-Fünkchen“, Alter drei bis sechs Jahre, boten mit ihren farbenfrohen Kostümen mit viel Freude ihren Schautanz dar. Vertreter verschiedener Gruppierungen stellten ihre Gruppe vor. Präsident Andreas Geiger, genannt „Rossi“, dankte allen für ihren „Einsatz zum Wohl der Faschenacht“ und zeigte sich erfreut darüber, wie breitgefächert dieser Fastnachtsverein aufgestellt sei. Der neue „Shanty-Chor“ der Elferräte dürfe als Bereicherung der Prunk- und Fremdensitzung bezeichnet werden.

Mit einem dreifachen „Ahoi“ begrüßte Präsident „Rossi“ in geschliffenen und humorvollen Worten Bürgermeister Jürgen Galm, die Aktiven und Mitglieder des Fastnachtsvereins. Nach dem Schautanz „Piccolino“ der „Mini-Fünkchen“ blickte der Präsident auf die Geschichte der „Borkemer-Faschenacht“ zurück. Die „Faschenacht“ sei bereits im Jahr 1583 urkundlich erwähnt worden. Damals fand am Fastnachtsdienstag ein Hexenprozess statt, weil eine als Hexe verkleidete Frau die Leute sehr „geutzt“ und “achiert“ habe. Hauptsächlich Frauen, die als Herren oder „Herrle und Fräle“ verkleidet durch die Häuser und Wirtschaften zogen, um den echten Herren ihre Verfehlungen unterm Jahr meist scherzend anzuprangern. Dies sei allerdings von der weltlichen und geistlichen Obrigkeit gar nicht gerne gesehen gewesen, so der Präsident.

Närrischer Einakter

Im Jahr 1894 wurde erstmals durch die „Hügelsdorfer Herrengesellschaft“ ein närrischer Einakter auf die Bühne gebracht. Dies sei die erste urkundliche Erwähnung organisierter „Faschenacht“ in „Borke“ gewesen. Ebenso wurde damals von einem Treiben eines Strohbären in den Ortstraßen berichtet. Der Strohbär sei, neben den Hexen und „Herrle und Fräle“ die urtümlichste Figur der „Borkemer Faschenacht“.

Nach dem Zweiten Weltkrieg habe man die alten Bräuche wieder aufleben lassen und es wurden wieder bunte Bälle gefeiert. Im Jahr 1950 wurde von Willi Brutzer als Präsident die Fastnachtsgesellschaft (FG) „Feurio“, unter der prominenten Patenschaft der FG „Feurio“ Mannheim gegründet. Glänzende Sitzungen und Umzüge seien abgehalten worden und „Borke“ sei dafür weithin bekannt geworden.

Allen Vereinen voran bildete die Kolpingsfamilie den ersten Elferrat und hielt große Prunk- und Galasitzungen ab, zuerst im „Löwen“ und später im Bernhardusheim. Durch einen Gemeinderatsbeschluss am 8. November 1963 wurde der Elferrat der Stadt Osterburken gegründet. Ähnlich wie heute wurde regelmäßig im Mai durch viel „Borkemer“ Prominenz der Präsident gewählt. Dieser wiederum bestimmte jedes Jahr am Elften Elften den regierenden Elferrat. Am 7. Mai 1966 wurde dieser Nachfolgeverein „Feurio“, unter Federführung des heutigen Ehrenpräsidenten Karl Heß in den Narrenring Main-Neckar aufgenommen und es wurde 1969 das 13. Fränkische Narrentreffen ausgerichtet.

Ausrichter des Tanzturniers

Seit Bestehen des Gardetanzturniers ist der Elferrat der Stadt Osterburken auch Ausrichter dieser Veranstaltung, die seit einigen Jahren den Namen „Karl Heß Gardetanzturnier“ trägt. Auch nach dem Umzug im Jahr 2007 nach Lauda, weil die Baulandhalle regelmäßig aus allen Nähten platzte, richtet der Elferrat und die Fastnachtsgesellschaft in Lauda das Tanzturnier zusammen aus.

Nachdem der Elferrat, der einige Jahre von Erwin Waltenberger als Präsident geführt wurde, jahrzehntelang eine Institution der Stadt war, wurde dies vom Gemeindeprüfungsamt beanstandet und man war verpflichtet, einen eingetragenen Verein zu gründen.

Dies geschah am 8. Oktober 2004. Vorsitzender wurde Michael Walz. „Mit 55 Jahren sind wir ein junger, dynamischer Verein mit alter Tradition, die wir auch in Zukunft pflegen“, erklärte der Präsident, der mit einem Zitat des ehemaligen französischen Politikers Jean Jaurés schloss: „Tradition pflegen heißt nicht, Asche aufbewahren, sondern Glut am Glühen halten.“

Bei der anschließenden Talk-Runde an der Bar gaben Vertreter der einzelnen Gruppierungen Einblick in die Entstehung der „Faschenacht“. Als ehemalige „Page“ berichtete Helga Link, dass in den sechziger Jahren aus ehemaligen „Pagen“, die die Redner zur Bühne und wieder zurückbegleiteten, bei den Umzügen auf dem Fastnachtswagen waren, eine Tanzgruppe gegründet wurde.

Eckbert Pfeiffer informierte über die Strohbärengruppe, die vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde und dann wieder „eingeschlafen“ sei. Die Bärengruppe wurde wieder im Jahr 1959 durch Bernhard Karle gegründet und dieser war bis zum Jahr 2000 der Leiter (Oberbär) der Bärengruppe. Ab den siebziger Jahren beteiligten sich die Bären an den Umzügen. Im Jahr 1975 nahm die Bärengruppe an der „Aktion Sorgenkind“ teil und es konnte ein beträchtlicher Geldbetrag an diese Aktion gespendet werden. Nach Bernhard Karle leiteten Franz Gehrig und Franz Lonati die Bärengruppe und ab 2008 er selbst. Die Bärengruppe habe sich den Erhalt der Tradition auf die Fahne geschrieben, so Pfeiffer abschließend.

Als Omas verkleidet tanzten sich im Anschluss die „Blauen Funken“ mit ihrem Schautanz, „Genießt Eure gemeinsame Zeit“ in die Herzen der Besucher. Die 33 Mädchen zeigten eine gute Schritt- und Bewegungsvielfalt und Freude beim Tanz. Für elf Jahre Aktivität wurden danach geehrt: Markus Stang, Katja Ferschel, Marie Frei, Lea Schmitt, Brunhilde Senft, Sophia Graf und Rico Genzwürker.

Birgit Müller berichtete über die „Wüschele-Gruppe“. Das „Wüschele“ symbolisiere die Schlitzohrigkeit der Borkemer. Die „Wüschele“ seien das Symbol der „Borkemer Faschenacht“. Die Mitglieder beteiligen sich als Fußgruppe bei den Umzügen und seien in der Fastnacht nicht mehr wegzudenken, so Müller. Der Hauptarbeitstag der „Borkemer Hexen“ sei der „Schmutzige Donnerstag“, an dem sie durch die Straßen, Geschäfte, Banken, Firmen ziehen und ein Seniorenheim besuchen. Seit 11. November 2005 sind die „Hexen“ eine Gruppierung des Elferrates.

Außerhalb der Faschenacht aktiv

Die Gruppe sei auch außerhalb der „Faschenacht“ aktiv und unterstütze den Fastnachtsverein, so Heidrun Schmitt abschließend. Ab 1991 übernahmen die „Alten“ der Tanzgruppe die fast aufgelöste Gruppe „Herrle und Fräle“, eine historische Gruppe der Straßenfastnacht, die am Rosenmontag durch die Gassen von Gasthaus zu Wirtschaft zogen. Die Gruppe bestehe aus 20 Personen und sei bei auswärtigen Umzügen, sogar Nachtumzügen, dabei, dekorieren mit die Halle und unterstützen den Elferrat beim Empfang von Gastabordnungen.

Marie Frei berichtete über die Elferratsgarde ab dem Jahr 1991. Die Garde nahm 1998 in Koblenz und 2013 in Hof an den Süddeutschen Meisterschaften teil. Die Konkurrenz sei auch im Narrenring immer stärker geworden.

Im Laufe der Zeit sei die Garde immer größer geworden. Die Garde unterstütze ebenfalls den Elferrat und nehme an den Umzügen mit Clown-Kostümen teil.

Mit dem Schautanz „Es war einmal Frau Holle“ tanzten 22 Mädchen der „Roten Funken“ und meisterten die Übergänge von den langsamen zu den schnellen Passagen mit Bravour. Sie boten einen einfallsreichen Tanz mit guter Choreographie. Für 22 Jahre aktive „Faschenacht“, Gruppierung „Herrle und Fräle“ wurde Evelyn Immegard geehrt und Rico Genzwürker wurde mit dem Verdienstorden des Elferrates für die Leitung des Tanzturnieres ausgezeichnet.

„Tradition weiterentwickeln“

Bürgermeister Jürgen Galm hob die Gründung des Elferrates hervor. Dieses Datum sei deshalb so wichtig, weil der Elferrat der Stadt Osterburken mit all seinen dazugehörenden Gruppierungen sich zur Aufgabe gemacht habe, die jahrhundertalte Fastnachtstradition der Römerstadt im Auftrag des Gemeinderates zu pflegen, zu bewahren und weiterzuentwickeln und dies bis heute, jetzt seit 55 Jahren, in hervorragender Art- und Weise tue.

„Sie alle bereichern – allein schon äußerlich mit ihren jeweiligen tollen Kostümen – die „Borkemer Faschenacht“ in all ihren Facetten“, stellte das Stadtoberhaupt fest.

Nachdem die Sprecher der verschiedenen Gruppierungen über lustige Begebenheiten berichtet hatten, zog die Elferratsgarde mit ihrem Schautanz „Mädchenausflug mit Hindernissen“ die Besucher in ihren Bann. Einfach toll mit welcher Geschwindigkeit und Präzision die Mädchen die Hindernisse auf der Fahrt nach Berlin präsentierten. jüh

