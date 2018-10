Über Organspende nachdenken

Osterburken.Die meisten Bundesbürger stehen der Organspende positiv gegenüber. Das sagen zumindest die Umfragen.

In den Krankenhäusern jedoch müssen in neun von zehn Fällen die Angehörigen über eine Organspende entscheiden, weil der Verstorbene seine Entscheidung nicht mitgeteilt oder dokumentiert hat. Dies ist für viele Angehörige sehr belastend in einer ohnehin schon schwierigen Situation.

Mit seinem Vortrag verfolgt Privatdozent Dr. med. Harald Genzwürker das Ziel, möglichst viele Menschen zum Nachdenken über die Problematik anzuregen sowie die Fragen zum Thema „Organspende“ zu beantworten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018