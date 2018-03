Ab Ostern ist wieder volles Programm in „Adventon“

Anzeige

Osterburken.Die neue Saison im Histotainment Park Adventon steht unter dem Motto „Wandel, Aufbruch, Neubeginn“. Mit den traditionellen Tagen der offenen Tür bei freiem Eintritt startet das private Freilichtmuseum am Karwochenende in die neue Saison. Die kann mit einigen Veränderungen und Neuerungen aufwarten.

So befindet sich das Museumscafé ab sofort unter neuer Leitung. Die Betreiber versprechen ein regionales, saisonales Angebot, zudem wird es zukünftig an Veranstaltungstagen in der Scheunenwirtschaft „Zum Spießbürger“ eine Auswahl deftiger Gerichte geben. An vier festen Terminen lädt der Veranstalter „Zweiundzwanzig Grad-Events“ sonntags zu einem ausgiebigen Brunch als perfektem Einstieg für einen Familienausflug in den Mittelalterpark.

Um das Projekt „Mittelalterstadt“ näher kennenzulernen, eignet sich am besten eine offene Führung, die an mehreren Feiertagen im Mai und Oktober angeboten wird. Für Gruppen lassen sich Termine nach Wunsch vereinbaren. Der Anbieter „HistoFakt. Historische Dienstleistungen“ hat außerdem eine Auswahl an Aktivitäten für Klassenfahrten, Familien-, Schulen- oder Vereinsausflüge, Kindergeburtstage und andere Anlässe im Programm. Auch für private Feierlichkeiten lässt sich ein originelles und abwechslungsreiches Programm zusammenstellen.