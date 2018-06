Anspruchsvolle Lieder gemeistert

Anzeige

Hohe Messlatte gelegt

Damit hatten die nächsten Akteure durchaus eine Messlatte zu überqueren. Als erstes nahm Patrick Penndorfs Big Band mit der Weltpremiere von „Stubborn People“ und den weiteren Beiträgen „Sabor de Cuba“, „All the Things You Are“ und „Spain“ diese musikalische Herausforderung erfolgreich in Angriff. „Stubborn People“ von Tobias Wendler wurde hierbei erstmals überhaupt von einer Schülerband gespielt. Wendler hatte sich in einem Workshop zu Schuljahresbeginn mit der Big Band getroffen und das Stück mit den Schülern eingeübt. Das Ergebnis konnte sich sehen und vor allem hören lassen. Die Jahrgangsschülerin Celina Frank beflügelte im Anschluss mit ihrem Solo „Spain“ und das heiße „Chick Corea“ entließ das Publikum nach lang anhaltendem Applaus in die temperaturbedingt benötige Abkühlungspause. Danach übernahm der Mittelstufenchor unter Franziska Mayr die Regie. Zunächst stampfte der Chor sein „Rooftop“ in den Boden der Aula. Es folgten dann Stings „Let Your Soul Be Your Pilot“, bei dem Gesangsduos ihr Können eindrucksvoll unter Beweis stellten. Und Jacksons und Richies „We Are the World“ erzeugte zuletzt so manche sommerliche Gänsehaut.

Mit dem Blasorchester unter der Führung von Juliane Oehrl bog das Sommerkonzert 2018 dann auf seine Zielgerade ein. Mit „You raise me up“ und seinen begleiteten Gesangsolos begann klangstark die Schlusssequenz. Die Sängerinnen ernteten viel Beifall. Mit „Don’ t stop me now“ lieferte das nun verkleinerte Blasorchester schwungvoll, aber besinnlich den nächsten zeitlosen Klassiker. Vollendet wurde der vollauf gelungene Abend mit „Largo from Xerxes“ und „Highlights from La La Land“. Unter dem Beifall des Publikums dankte Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel den jungen Musikern, ihren Lehrern und allen, die sonst am Gelingen dieses Abends beteiligt waren, für ihr Engagement.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.06.2018