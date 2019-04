Antike Vorstellungen von der Motivation menschlichen Handelns

Osterburken.Professor Dr. Thomas Baier sprach am Ganztagsgymnasium Osterburken auf Einladung des Historischen Vereins Bauland unter anderem vor zahlreichen Lateinabiturienten zu dem Thema „Affekt und Verantwortung in der Aeneis“.

Baier umriss die antiken Vorstellungen von der Motivation menschlichen Handelns. Dabei wies er auch eine – mindestens im literarischen Rahmen – sichtbare Entwicklung der antiken Gedankenmodelle nach, die bis in die heutige Literatur und Forschung ausstrahlen.

Schon unter Vergil galt der Mensch als ein vernünftiges Geschöpf, welches sich von Gefühlen abkoppeln und berechenbar handeln könne. So verdeutlichte Professor Baier anhand des 24. Gesangs der Ilias Homers, dass die Griechen Zorn und Mitleid zwar als menschlich, aber nicht als rational ansahen. So könne man Affekte nicht beeinflussen, da sie den Menschen gegeben seien. Damit greift Homer Hegel vor.

In der Aeneis seien die Götter selbstverliebt und emotional, die Menschen rational und abgeklärt. Die im Grunde tyrannischen Götter verstießen gegen die Prinzipien der Pflichterfüllung, die sie schützen sollten. Menschen aber könnten sich durch moralisches Verhalten über die Götter und in der Realität über Tyrannen erheben, indem sie das Leiden stoisch ertrügen.

So sei bei Seneca das Leid kein Übel, sondern nur Anschein des Übels. Das Leiden sei unerheblich, nur die Bewahrung der Tugend zähle. Der oft leidende Aeneas könne sich in Wirklichkeit glücklich schätzen, da er vom Schicksal gebeutelt sei. Allerdings weise Vergils Aeneas auch epikureische Elemente auf.

Die Götter hielten sich nämlich weitgehend zurück und verlören somit ihre Daseinsberechtigung. Somit greift Vergil den Grundlagen eines modernen Menschenbilds vor, in dem die Menschen für sich selbst verantwortlich sind.

Dass in der römischen Welt jedes Zeichen positiv oder negativ interpretiert werden konnte, zeigte Professor Baier an dem Erfolg des „Trojanischen Pferdes“. Obwohl der Trojaner Laokoon seine Mitbürger warnte, sei deren Verstand verblendet, denn sie vertrauen gegen jede Einsicht den Worten eines zurückgebliebenen Griechen, der an die Affekte der friedenssüchtigen Trojaner appelliert. Mit den stärksten Affekten, Liebe und Hass, konfrontiert Vergil seine Leser in der Darstellung der Liebesbeziehung zwischen Aeneas und Dido, der Königin von Karthago.

Die beiden Verliebten können nicht zusammen bleiben, da Aeneas, vom Gott Merkur an seine Pflicht erinnert, die Stadt verlassen muss. Seine Aufgabe besteht in der Gründung eines neuen Volkes in Italien: Er soll der Stammvater der Römer werden.

Dido bemerkt Aeneas Reisevorbereitung und wirft ihm rasend vor Zorn Untreue vor. Aeneas argumentiert ihr gegenüber juristisch und gemäß seines Götterauftrags, der ihn an der eigenen Entscheidung hindere.

Dido ist ob der Erklärungen empört. Sie verflucht Aeneas und seine Nachkommen. Dies begründet die ewige Feindschaft Karthagos mit Rom. Anschließend tötet sie sich selbst.

Um den Zorn (= ira) geht es in der Szene mit dem Rutuler König Turnus. Der unterlegene Turnus bittet um Gnade, da sein Vater den Tod des Sohnes nicht miterleben soll. Doch in gerechtem Zorn – weil er das Geschmeide eines getöteten Freundes sieht – tötet Aeneas seinen Gegner. Dieser Affekt steht im Gegensatz zum Jähzorn, einer rein negativen Eigenschaft.

Mit der Beantwortung von vielen weiteren Fragen zum Thema, wie zum Beispiel „Hat der Held Aeneas eine Entwicklung durchlaufen?“ konnte Professor Baier die Erwartung seiner Zuhörer zufriedenstellen. cg

