„Auf die Bauwagen-Jugend ist Verlass“

Die Idee ist nicht ganz neu, aber immer noch unschlagbar: So haben auch Jugendliche aus Hemsbach einen Bauwagen hergerichtet, um einen Ort zu haben, wo sie sich treffen können.

Hemsbach. Idyllisch zwischen Bolzplatz und Rinschbach ist er eingebettet, der Bauwagen der Hemsbacher Jugend. Viel Zeit haben sie investiert, um ihn in Eigeninitiative wieder flott zu machen. „Geheizt wird mit Holz. Und wir haben auch ein gutes Verhältnis zum Förster“, freut sich der ehemalige Jugendleiter Tim Zilling, der ebenfalls Mitglied im Ortschaftsrat ist. Auch den Strom haben sie in Eigenarbeit verlegt.

Jeden Tag gewerkelt

Der Mann im Hintergrund, der die Kinder früher zu Spieleabenden versammelte und ihnen auch jetzt als junge Erwachsene immer wieder mit Rat und Tat zu Seite steht, ist Ortsvorsteher Christoph Groß.

Allerdings legt er Wert darauf, dass die Jugendlichen den Bauwagen alleine und nach ihren Vorstellungen herrichten. „Ich muss zugeben, dass ich von der Idee Bauwagen zunächst nicht so begeistert war“, erklärt er im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Inzwischen findet auch er den Einfall einfach gut.

Schließlich war das geeignete Gefährt gefunden, platziert und der Grundstein damit gelegt. Jeden Tag werkelten die Jugendlichen in den Sommerferien 2013 voller Begeisterung an ihrem gemeinsamen Projekt, um „ihrem Bauwagen“ neuen Glanz zu verleihen.

„Einige Hemsbacher teilten uns ihre Ideen mit, spendeten Material, brachten ihr Fachwissen ein und verliehen dem gemeinsamen Projekt damit schnell ein neues Gesicht“, erinnert sich Stefan Schwab, erster Sprecher der Hemsbacher Jugend, und inzwischen – mit 28 Jahren – schon ein „Senior“ in der Runde. „Als ich zwölf Jahre alt war, gab es in Hemsbach für Kinder und Jugendliche eigentlich nichts“, erinnert er sich.

Grundsätzlich sei das Verhältnis von den Hemsbachern zu ihrer Jugend als „durchweg positiv“ zu bezeichnen. „In vielen Dingen haben die Älteren eben einfach auch mehr Erfahrung. Und sie behalten sie nicht für sich, sondern teilen sie mit uns“, sagt er. Und Tim Zilling pflichtet ihm bei. „Die Älteren wollen uns helfen, nicht nur kritisieren. Das ist der springende Punkt“, verdeutlicht Stefan Schwab.

Allerdings kommt das auch nicht von ungefähr. Begonnen hat alles mit Spieleabenden im Gemeindesaal, zusammen mit der Abteilungswehr Hemsbach und mit regelmäßigen Fußballspielen auf dem Bolzplatz mit anschließenden Grillaktionen im Hof des Ortsvorstehers.

Von Anfang an verstand es Chris, wie der Ortsvorsteher von den jungen Leuten genannt wird, die Jugendlichen zwischen zehn und 15 Jahren in örtliche Aktionen wie das Herrichten des Bolzplatzes, Aufräumaktionen und Sonnwendfeuer einzubinden und sie auf diese Weise in aktuelle Themen des 220-Seelen-Dorfes zu integrieren.

Schließlich mündete die Aktivität 2013 in der Anschaffung des ersten Bauwagens. „Das Graben der Stromleitung war dabei sicher einer der größten Arbeitseinsätze“, erinnert sich Tim Zilling. In Eigenleistung haben die Jugendlichen zusammen mit einigen Unterstützern dann den Bolzplatz mit Fangzäunen und neuen Toren ausgestattet.

2014 wurden in einer Versammlung im Gemeindesaal Tim Zilling und Stefan Schwab als Jugendleiter gewählt. „Kernstück der Versammlung war auch die Verabschiedung von Verhaltensregeln, die die Mitglieder unterschrieben haben“, so Stefan Schwab.

„Wir sind eben richtige Hemsbacher“, schmunzeln beide und sind stolz auf ihren Bauwagen.

De facto habe niemand „reingeschwätzt“, und sie durften den Bauwagen ganz nach ihren Vorstellungen gestalten. Mit Beschwerden wegen zu viel Lärm und dergleichen haben sie weniger zu kämpfen. „Wenn bei uns was los ist, kommen die Leute und feiern einfach mit“, meint Tim Zilling. Das sei schon während der Bauphase so gewesen, als es nach der Arbeit bei Christoph Groß im Hof immer eine Stärkung gegeben habe.

Bei der Einweihung präsentierten die Jugendlichen ihr neues Domizil, und Bürgermeister Jürgen Galm freute sich natürlich über das Engagement und sagte seine Unterstützung für die Zukunft zu.

Bei Ausflügen, dem Hemsbacher „Winterzauber“, bei Grillabenden und sonntags morgens beim Kicken auf dem Bolzplatz treffen sich Alt und Jung regelmäßig und festigen ihre Gemeinschaft. Zurzeit sind drei Mädchen und elf Jungs im Bauwagen engagiert. „Man gewöhnt sich daran, dass die Jungs in der Überzahl sind. Es ist nicht wirklich ein Problem. Nur Fußball spielen die Mädchen nicht“, meint Pauline Groß.

Parallel zur Entwicklung im Bauwagen ist der größte Teil des Bauwagenteams auch in die Feuerwehr eingetreten. Stefan Schwab ist inzwischen sogar stellvertretender Kommandant. Tim Zilling wurde Mitglied im Ortschaftsrat und in diesem Jahr hat sich Philipp Bauer vom Bauwagen für den Ortschaftsrat aufstellen lassen. Außerdem ist Jonas Gehrig Jugendsprecher geworden und meistert jetzt die Organisation im Bauwagen.

Zweiter Bauwagen 2016

2016 bekam der „Bauwagen 1“ Nachwuchs. Ein richtiges Schmuckstück ist „Bauwagen 2“ geworden, der sogar über eine Toilette verfügt. Schließlich sind die Erfahrungen des Prototyps mit eingeflossen. Mit diesem Bauwagen können die Jugendlichen nun bei Festen in Hemsbach die Bewirtung übernehmen, denn im Gegensatz zu seinem Vorläufer kann er bewegt werden. Durch die Ortschaftsverwaltung wurde dann verschiedenes Equipment angeschafft.

„Witzig war der Einsatz mit dem Bauwagen letztes Jahr beim Jubiläumsfest des Kindergartens, den wir alle ein paar Jahre vorher noch selbst aktiv besucht haben“, meint Pauline Groß. Aktuell sind die „Bauwagen-Jugend“ und Ortsvorsteher Christoph Groß bestrebt, weiter Werbung für den Nachwuchs zu machen, denn inzwischen sind im Bauwagen schon alle 18.

Und Christoph Groß resümiert: „Grundsätzlich ist es ein gutes Einvernehmen mit der ,Bauwagen-Jugend’. Ich konnte mich immer zu hundert Prozent auf die Jugend verlassen. Es macht mir wirklich viel Freude, die Entwicklung der letzten Jahre mit zu begleiten.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019