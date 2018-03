Auf die Jugend ist in jeder Hinsicht Verlass

Anzeige

Nach der Begrüßung durch Oberschützenmeister Thomas Hefner und dem Totengedenken gab Hefner bekannt, dass fünf Vorstandssitzungen durchgeführt wurden. Die Vorstandsmitglieder haben an Besprechungen und Sitzungen des Sportschützenkreises 2 Buchen, des Badischen Schützenverbands (BSV), des Sportkreises Buchen, der Kreisjägervereinigung Buchen-Mosbach, der Stadt Osterburken und im Landratsamt teilgenommen.

Viele „Hobbyisten“ aus dem Bereich Westernwaffen- und Schwarzpulverschießen haben am Schützenfest mitgewirkt, so Hefner weiter. Beim Umzug des Kreisschützenfests in Buchen nahmen 15 Vereinsmitglieder teil. Bei der Königsfeier mit Königsschießen wurden die neuen Würdenträger proklamiert (wir berichteten). Zum Jahresabschluss fand das Neujahrspokalschießen mit Ehrungen der Vereinsmeister und Pokalgewinner statt. Im Februar ehrte Bürgermeister Jürgen Galm die erfolgreichen Schützen.

Beim Treffen der Oberschützenmeister der Schützenkreise 1 Tauber, 2 Buchen und 3 Mosbach mit Funktionären des BSV stand die stagnierende Mitgliederzahl im Mittelpunkt. Der Oberschützenmeister dankte dem Vorstand für die konstruktive Zusammenarbeit und allen, die den Verein unterstützten.

Die Durchführung des überregional bekannten Schützenfests mit internationalem Vorderlader-, Westernwaffen- und Bevölkerungsschießen werde mit dem zur Verfügung stehenden Personal immer schwieriger. Das Fest findet in diesem Jahr vom 22. bis 26. Juni statt.

Der Schützenverein könne sich momentan über mangelnde Jugend nicht beschweren, informierte Sportleiter Philipp Englert. Vier Luftgewehrmannschaften haben sich in der Kreisoberliga, Kreisliga und Kreisklasse mit den Vereinen des Kreises 2 Buchen gemessen.

Erste Mannschaft ist abgestiegen

Wegen zahlreicher Ausfälle stieg die erste Mannschaft aus der Landesliga in die Kreisoberliga ab. Die Mannschaft habe am Sonntag die Chance, in der Relegation in Pforzheim wieder in die Landesliga aufzusteigen. Die erste Luftpistolenmannschaft erreichte in der Landesliga den dritten Platz. Die Luftgewehrmannschaften zwei, drei und vier waren hauptsächlich mit Schützen aus der Jugend besetzt. Sie traten in der Kreisliga und Kreisklasse an. Die zweite Mannschaft wurde Sieger in der Kreisliga, die dritte Mannschaft belegte den dritten Platz; die vierte Mannschaft in der Kreisklasse den dritten Platz. Die KK-Mannschaft erreichte in der Landesklasse den zweiten Platz. Eine LP-Auflagenmannschaft und zwei LG-Auflagenmannschaften gingen an den Start. Die Luftpistolenmannschaft errang den Rundenwettkampfsieg. Die erste LG-Mannschaft erreichte Platz neun und die Zweite den sechsten Platz, so der Sportleiter.

Jugendleiter Hans-Christian Fath gab bekannt, dass die Jugendabteilung aus 17 Mitgliedern bestehe. In der Kreisjugendrunde belege die Mannschaft zurzeit den dritten Platz. Ein Schüler nehme außerdem als „Einzelstarter“ teil. „Wir müssten sogar bei den anderen Rundenwettkampfmannschaften die Anzahl der Mannschaften verringern, wenn wir nicht die Jugend hätten“, stellte Fath fest. Auf die Jugend sei auch bei der Mithilfe bei Veranstaltungen Verlass, wie zum Beispiel beim Auf- und Abbau des Zeltes beim Schützenfest und sonstigen Arbeiten im Zelt. Das Neujahrspokalschießen habe die Jugend komplett durchgeführt. Beim Ferienprogramm der Stadt Osterburken „schnupperten“ zehn Jugendliche in den Schießsport hinein.

Schatzmeisterin Tamara Werle legte die Einnahmen und Ausgaben offen und informierte über die Installierung der neuen Schießstände. Die Kassenprüfer Stefanie Köpfle und Jochen Hutter bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Bürgermeister Jürgen Galm überbrachte die Grüße des Gemeinderates und der Bürger. Er dankte dem Verein für die Durchführung des Schützenfests, für das unkomplizierte Einspringen beim Küchendienst am „Kilianimarkt“. Galm bezeichnete den Schützenverein als verlässlichen Partner der Stadt.

Auf Antrag von Jürgen Galm wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Danach stellte die Schatzmeisterin den Haushaltsplan vor, dem die Mitglieder zustimmen.

Ehrungen

Weiter wurde Ludwig Metzger, der sich in 34 Jahren als Oberschützenmeister große Verdienste erwarb, zum Ehrenoberschützenmeister ernannt. Es folgten Ehrungen durch den 1. Schützenmeister Peter Senft. 15 Jahre sind Rico Genzwürker, Denis Matkic, Annabell Kraus und Thomas Gramlich Mitglied des Vereins. Für 25 Jahre wurden Michael Anna, Tanja Bork, Heike Geiger und Gotthard Lenz geehrt, für 35 Jahre Michael Eicher, Christian Gramlich, Thomas Heilmann, Joachim Neumaier, Klaus Schindler, Jörg Schwab, Rainer Walz, Silke Jaufmann-Tungl und Reiner Ehrhart. Für stolze 50 Jahre wurden Rosemarie Kromer, Ernst Kromer, Werner Seitz und Robert Zimmermann ausgezeichnet.

Ehrenmitglied Wolfgang Köpfle erkundigte sich wegen der Beteiligung beim Bevölkerungsschießen beim Schützenfest. Oberschützenmeister Hefner sagte dazu, dass sechs Wochen vor dem Fest 200 Einladungen versendet worden seien. Hefner kritisierte, dass während des Schützenfests in der Stadt weitere Vereinsfeste seien und man sich gegenseitig die Kundschaft abnehme. Galm erklärte, dass man versuchen werde, die Termine zu entzerren.

